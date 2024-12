Game of the Year – Die besten Spiele 2024 unserer Redakteure

2024 war ein Jahr, das in der Gaming-Welt von vielen Höhen und Tiefen geprägt war. Während einige Titel die Erwartungen übertrafen und zu echten Meisterwerken avancierten, fanden sich auch einige Enttäuschungen, die viele Fans zurückließen. Doch wie jedes Jahr gab es auch in diesem Jahr herausragende Spiele, die für Begeisterung sorgten. Wir haben unsere besten Spiele 2024 für euch zusammengefasst.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die besten Spiele des Jahres, die uns in ihren Bann gezogen haben. Von atemberaubenden Remakes über packende Abenteuer bis hin zu faszinierenden Indie-Perlen. Unsere Redakteure haben sich mit Herz und Seele in diese Titel vertieft und teilen ihre persönlichen Highlights, darunter Final Fantasy 7 Rebirth, das mit seiner modernen Neuauflage des Klassikers zu einem der absoluten Top-Titel des Jahres wurde, und Baphomets Fluch Reforged Edition, das geschickt Nostalgie mit modernen Mechaniken vereint. Doch auch neue Werke wie Astro Bot und Hunt: Showdown haben uns mit innovativem Gameplay und fesselnden Erlebnissen begeistert.

Werbung

Eva – Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth hat mich in diesem Jahr wirklich begeistert! Als großer Fan der Final Fantasy-Reihe habe ich natürlich hohe Erwartungen an das Remake dieses Klassikers gehabt – und Square Enix hat diese Erwartungen definitiv erfüllt. Mit der Neuauflage als Teil einer modernen Trilogie zeigen sie eindrucksvoll, wie man ein Remake auf die nächste Stufe hebt.

Ich habe den Titel auf der PlayStation 5 durchgespielt und war von der beeindruckenden Grafik, den erweiterten Spielmechaniken und der fesselnden Story erneut gepackt. Es war ein echtes Erlebnis, den Klassiker in dieser neuen Form zu erleben. Und das Beste: Ich freue mich schon darauf, Final Fantasy 7 Rebirth Anfang des Jahres erneut auf dem PC zu spielen, um die Welt noch einmal in voller Pracht zu genießen.

Michael – Baphomets Fluch Reforged Edition

Dieses Jahr hat mich die Baphomets Fluch Reforged Edition mit ihrer perfekten Mischung aus Nostalgie und modernem Gameplay komplett in ihren Bann gezogen. Die Neuauflage des Point-and-Click-Klassikers zeigt eindrucksvoll, wie man ein Kultspiel für heutige Spieler neu erfinden kann, ohne den Charme des Originals zu verlieren.

Die grafische Überarbeitung ist beeindruckend: Jede Szene, jeder Ort und jedes Detail strahlen in neuem Glanz, ohne dabei die vertraute Ästhetik der Vorlage zu verraten. Gleichzeitig wurden die Steuerung und die Dialoge sinnvoll modernisiert, wodurch das Spiel flüssiger und zugänglicher wirkt – sowohl für Neulinge als auch für Fans der ersten Stunde.

Die Geschichte um George Stobbart und Nico Collard fühlte sich durch die überarbeitete Inszenierung frisch, lebendig und gleichzeitig wohlig vertraut an. Die Mischung aus cleveren Rätseln, humorvollen Dialogen und spannenden Wendungen erinnerte mich an die Magie, die das Adventure-Genre früher ausmachte.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Für mich ist diese Neuauflage ein absolutes Highlight des Jahres und ein Paradebeispiel dafür, wie man klassische Spiele respektvoll modernisieren kann. Fans des Originals werden sich wie zu Hause fühlen, und neue Spieler haben die Chance, einen echten Meilenstein des Genres in zeitgemäßer Form zu erleben

Sinan – Hunt: Showdown 1896

Mit dem Engine-Upgrade im August 2024 hat Crytek seinem Extraction-Shooter nicht nur eine beeindruckende grafische Frischzellenkur spendiert. Neben einer imposanten neuen Karte, einem neuen Wild Target und überarbeiteten Mechaniken fühlt es sich fast so an, als würde man jetzt „Hunt 2“ spielen. Deswegen gehört Hunt: Showdown 1896 für mich zu einem der besten Spiele 2024.

Bereits vor dieser Überarbeitung war Hunt: Showdown für mich der beste First-Person-Shooter auf dem Markt – und mit diesem Update hat Crytek diesen Status noch weiter gefestigt. Neue Waffen, spektakuläre Events und überarbeitete Mechaniken machen das Spiel in der neuen Engine zu meinem persönlichen Highlight.

Markus – Astro Bot

Wurde ich bei den The Game Awards 2024 tatsächlich gehört? Als jemand, der bereits Astro’s Playroom – die wohl charmanteste PS5-Demo aller Zeiten – begeistert „durchgezockt“ hat und jedes Puzzle-Teil akribisch sammelte, kann ich nur sagen: Dieses neue Astro Bot-Abenteuer ist ein wahrgewordener Traum für Plattform-Fans.

Stellt euch vor, ihr sucht nach rund 300 Astro Bot-Freunden, erforscht versteckte Galaxien und sammelt erneut Puzzle-Teile – und das alles in einem Spiel, das vollgepackt ist mit Nostalgie und Gameplay-Ideen, die das Herz eines jeden Plattform-Fans der 90er-Jahre höherschlagen lassen. Es fühlt sich an, als hätte man die Essenz von Super Mario 64 eingefangen und für eine neue Generation neu interpretiert.

Doch das Spiel bringt nicht nur altbewährte Mechaniken zurück, sondern hebt diese mit modernster Technologie und cleverem Level-Design auf ein neues Level. Jeder Planet, jede Welt und jedes Geheimnis ist eine Hommage an die goldenen Zeiten des Genres – und gleichzeitig eine Innovation. Für mich ist es das Spiel des Jahres, ein echtes Meisterwerk, das sowohl Nostalgie als auch Frische bietet.

Aber warum nur verkauft sich dieses Spiel so schleppend? Ich kann es schlichtweg nicht verstehen. Vielleicht braucht es mehr Aufmerksamkeit oder eine stärkere Vermarktung, um die Spieler zu erreichen, die es verdient. Was auch immer der Grund ist, eines bleibt klar: Astro’s Galaxy Quest ist für mich nicht nur ein großartiges Spiel – es ist ein Klassiker unserer Zeit und verdient es, als solcher gefeiert zu werden.

Ari – Baldur’s Gate 3

Zwar habe ich das Spiel nicht erst 2024 entdeckt, aber dieses Jahr hatte ich endlich die Zeit, richtig tief einzutauchen. Es fühlt sich an wie eine gigantische, digitale Pen-&-Paper-Runde – perfekt für mich als Dungeon Master und Rollenspiel-Fan. Die Welt, die Charaktere und die weitreichenden Entscheidungen sind so immersiv, dass ich oft das Gefühl hatte, mein eigenes Abenteuer zu schreiben.

Dieses Spiel hat mir eindrucksvoll gezeigt, wie stark Rollenspiele mit gutem Storytelling sein können, und meine Liebe für dieses Genre noch weiter entfacht.

Tim – Indiana Jones und der Große Kreis

Seit der Ankündigung von Indiana Jones und der Große Kreis auf der Xbox Developer Direct im Januar 2024 habe ich diesem Spiel entgegengefiebert. Als großer Fan der Filme und von Harrison Ford war es für mich ein Traum, endlich selbst in die Rolle des legendären Archäologen zu schlüpfen. Und ich kann mit Freude sagen, dass Bethesda mit diesem Titel ganze Arbeit geleistet hat.

Auch wenn die Entscheidung, das Spiel in der Ego-Perspektive zu präsentieren, bei vielen Spielern zunächst kontrovers war, trägt sie in meinen Augen enorm zur Immersion bei. Es fühlt sich unglaublich intensiv an, wenn man Rätsel löst, gefährliche Fallen überwindet oder sich in spannenden Kämpfen wiederfindet. Die grafische Präsentation ist eine wahre Augenweide: von beeindruckenden Umgebungen über abwechslungsreiche Schauplätze bis hin zu den fast cineastisch inszenierten Zwischensequenzen, die dem Abenteuer echtes Blockbuster-Feeling verleihen.

Das Gameplay ist eine perfekte Mischung aus Erkundung, Rätseln, Kämpfen und Stealth-Passagen. Jede Mechanik ist so abgestimmt, dass sie die fesselnde Story wunderbar unterstützt, ohne jemals aufgesetzt zu wirken. Egal, ob man in geheimnisvollen Ruinen nach antiken Artefakten sucht oder sich mit cleveren Taktiken aus gefährlichen Situationen befreien muss – das Spiel schafft es, den Geist der Indiana-Jones-Filme in jeder Sekunde einzufangen.

Für mich ist Indiana Jones und der Große Kreis ein nahezu perfektes Abenteuer und gehört in den „Kreis der besten Spiele 2024“. Es zeigt, wie ein Franchise mit Respekt vor der Vorlage und gleichzeitig frischen Ideen umgesetzt werden kann. Harrison Ford wäre stolz!

Stephan – Hades 2

„Mehr vom Gleichen“ mag zunächst simpel klingen, doch im Fall von Hades 2 ist das genau das, was ich mir von einer Fortsetzung gewünscht habe. Das Spiel nimmt all die Stärken des gefeierten Vorgängers und baut darauf auf, während es neue Elemente einführt, die frischen Wind ins Spielgeschehen bringen.

Die neue Protagonistin verspricht, eine ebenso faszinierende und vielschichtige Figur zu sein wie Zagreus, der Held des ersten Teils. Mit ihr tauchen wir in eine neue Welt ein, die wieder einmal von Supergiant Games’ unverwechselbarem Stil und Detailreichtum geprägt ist. Auch der neue Gegenspieler verspricht spannende Konflikte und eine packende Geschichte, die uns erneut in die mythologische Unterwelt entführt.

Besonders bemerkenswert ist, dass Hades 2 bereits im Early Access zeigt, dass es alles richtig macht. Die Mechaniken sind solide, das Gameplay fesselnd, und die Präsentation – sei es durch die atemberaubende Grafik oder den stimmungsvollen Soundtrack – ist auf gewohnt hohem Niveau.

Viel mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen, außer: Ich freue mich riesig auf die Vollversion und bin gespannt, welche Überraschungen das Spiel noch bereithält.