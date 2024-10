Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter Reforged (PS5) – Game Review

Paris im Herbst. Die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrhunderts. Die Stadt war, als wäre sie einem Gemälde entsprungen…

Wer wie ich beim Hören dieses Satzes in nostalgischen Erinnerungen schwelgt, gehört nicht nur zur Zielgruppe „Festnetz Telefonierer, sondern auch zu den Kennern eines der besten Point-and-Click-Adventure aller Zeiten.

Folge uns bei Google News

Genau, die Rede ist von Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter aus dem Jahre 1996. Das Spiel gilt für viele als einer der Eckpfeiler des Genres. Der Titel aus der Entwicklerschmiede Revolution Software musste sich auch vor anderen Größen wie Monkey Island nicht verstecken. Mit der Reforged Edition kommt dieser zeitlose Fanklassiker nun in einer überarbeiteten Version zurück auf Konsolen und PC. Ob der Titel nur für Nostalgiker funktioniert oder ob auch Neulinge Spaß am ersten Abenteuer mit George Stobbart und Nico Collard haben werden, lest ihr in unserer Review.

Die Geschichte von Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter dreht sich um den Amerikaner George Stobbart, der sich nach einem Bombenanschlag in einem Pariser Café in eine Verschwörung von epischen Ausmaßen verwickelt sieht. Gemeinsam mit der französischen Journalistin Nicole Collard beginnt er, ein Geheimnis aufzudecken, das bis zu den Templern des Mittelalters zurückreicht.

Die Reforged Edition bringt das atmosphärische Pariser Setting zurück, das sowohl düster als auch charmant ist. Die handgezeichneten Hintergründe wurden komplett überarbeitet. Neue Animationen verleihen den Charakteren noch mehr Lebendigkeit. Die Musik von Barrington Pheloung, die das Original so einzigartig gemacht hat, wurde durch Hilfe der Original Dateien neu digitalisiert. Hier merkt man wieviel Herzblut von Macher Charles Cecil und seinem Team eingeflossen ist, um die Seele des Originals zu bewahren und es trotzdem in eine neue Ära zu bringen.

Ein neues altes oder doch ein altes neues Spiel?

Bereits 2009 erschien eine Directors Cut Version des ersten Teils der mit einigen Neuerungen aufwarten konnte. So wurden während der Dialoge Charakter-Porträts eingeblendet und komplett neue Spielszenen mit Nico Collard wurden hinzugefügt. Wer sich diese auch in der Reforged Edition erwartet wird wohl enttäuscht werden. Die neueste Version nimmt sich nur das Original vor und konzentriert sich ganz klar auf die visuellen Verbesserungen. Vor allem die überarbeitenden 4K-Hintergründe stechen besonders ins Auge. Der aus heutiger Sicht Pixelhaufen aus dem Jahr 1996 erstrahlt in wunderbaren neuen Glanz.

Aber auch fast 30-jährige Fehler wurden ausgebessert. So ist etwa die Bar des Cafes, in dem das Attentat zu Beginn passiert, nun sichtbar zerstört. Schicke Schatten werten und auch die Beleuchtung sämtlicher Figuren wirkt sehr erfrischend.

Die Steuerung wurde optimiert, um flüssiger und zugänglicher zu sein. während die Rätsel immer noch das bieten, was Fans lieben: herausfordernde, aber faire Puzzles, die kreative Denkweise erfordern. Neue Hilfefunktionen sorgen dafür, dass man als Spieler nicht in Frustration gerät, ohne das Gefühl zu verlieren, eine echte Herausforderung zu meistern.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Dennoch bleibt der Charme des Originals intakt – der Dialogwitz und die subtile Charakterentwicklung von George und Nicole sind dank der Originalen Synchronsprecher Alexander Schottky (George) und der inzwischen verstorbenen Franziska Pigulla als Nico zu verdanken.

Einer der beeindruckendsten Aspekte der Reforged Edition ist das grafische Update

Die visuelle Präsentation ist jetzt in High Definition, was den Details noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, ohne die ursprüngliche Ästhetik zu verlieren, die das Spiel so besonders gemacht hat.

Auch der Sound hat eine Auffrischung bekommen. Die Synchronsprecher des Originals kehren zurück, und die neu abgemischte Musik bringt die Atmosphäre des Spiels noch besser zur Geltung. Die Dialoge wurden klarer aufgenommen und fügen sich perfekt in das Spielgeschehen ein.

Fazit zu Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter Reforged

Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter Reforged ist mehr als nur eine Neuauflage eines Klassikers. Es ist eine Hommage an ein Meisterwerk des Adventure-Genres, das durch seine zeitlose Geschichte, charmante Charaktere und herausfordernde Rätsel besticht. Das Spiel fängt den Geist des Originals perfekt ein und hebt es zugleich auf ein modernes Level, das neue und alte Spieler gleichermaßen begeistern wird. Die 4K-Grafik, der verbesserte Sound und die neuen Inhalte verleihen dem Spiel frischen Wind, ohne seine Seele zu verlieren.

Für Fans von Point-and-Click-Adventures und für jeden, der ein packendes, witziges und intelligentes Abenteuer erleben möchte, ist die Reforged Edition von Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter ein absolutes Muss.

Review Wertung

8 SCORE Eine Hommage an ein Meisterwerk des Adventure-Genres Detail-Wertung Grafik 8 Sound 8 Gameplay 8 Story 8 Motivation 8 Steuerung 8

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wenn du einen solchen Link klickst, erhalten wir in manchen Fällen eine Provision dafür. Durch den Klick entstehen dir als Besucher keine zusätzlichen Kosten. Die Integration eines Affiliate-Links hat keine Auswirkungen auf unsere redaktionelle Berichterstattung..