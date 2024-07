Hunt: Showdown – Preis wird günstiger mit einem Mega-Haken!

In Hunt: Showdown kann man sich schon verlieben. Ich kenne nicht wenige Spieler, die darin bereits mehrere hunderte (wenn nicht sogar tausende) Spielstunden investiert haben. Du hast das Basisspiel noch nicht? Dann wird es dich freuen zu hören, dass es jetzt günstiger zu haben ist. Allerdings hat die Sache – wie ich finde – einen großen Haken.

Crytek, der Entwickler von Hunt: Showdown, hat angekündigt, den Preis des Basisspiels dauerhaft zu senken. Diese Entscheidung kommt, da im August große Updates, darunter ein neues Engine-Upgrade, anstehen. Am 11. Juli wurde der Preis auf der PC-Plattform bereits angepasst. Aktuell kostet es 29,99 Euro u.a. auf Steam. Immerhin wurde es um 10 Euro günstiger als zuvor. Dabei war es vor einigen Tagen in Aktion für 15 Euro. Übrigens wird der Standard-Preis auch auf PS5 und Xbox Series X/S gesenkt: Ebenfalls auf die 29,99 Euro. Die Preissenkung folgt jedoch erst am 15. August. Doch jetzt kommt der Clou.

Hunt: Showdown – Änderungen bei DLC-Preisen

Während der Preis des Basisspiels sinkt, gibt es jedoch bei den DLCs unterschiedliche Änderungen. Es gibt auch hier Senkungen, jedoch auch einige Erhöhungen. Der teuerste DLC kostet derzeit 14,99 Euro und heißt „From the Wilds“. Dieser erschien erst vor wenigen Wochen, genauer am 27. Juni.

Doch Crytek hat angemerkt, dass die Preise in allen Regionen unterschiedlich angepasst werden, um das Spiel weiterhin wettbewerbsfähig und zugänglich zu halten.

Die Gründe für die Anpassungen? Crytek erklärt, dass diese Änderungen notwendig sind, um die zukünftige Entwicklung und die Einführung neuer Inhalte zu unterstützen. Sie möchten sicherstellen, dass Hunt: Showdown weltweit erschwinglich bleibt, aber auch genug Einnahmen generiert, um das Spiel weiter zu verbessern.

„Diese Änderungen werden sich auch auf die DLC-Preise auswirken, die in allen Regionen verschiedene Erhöhungen und Senkungen erfahren werden. The Blood Bonds wird in den kommenden Updates einem ähnlichen Modell folgen“, so Crytek.

Was heißt das jetzt für mich?

Nun, wenn du Hunt: Showdown noch immer nicht in deiner Spiele-Bibliothek hast, dann gibt es jetzt fast keine Ausreden mehr. Oder du wartest wieder auf eine Rabatt-Aktion. Für DLCs kannst du jedoch mehr bezahlen, als zuvor. Zumindest wenn du sie gleich haben möchtest. Daher solltest du auch hier die Preise genau beobachten.

Die gute Seite? Crytek zeigt mit dieser Preisstrategie, dass sie sich um ihre Community kümmern und das Spiel weiterhin zugänglich halten wollen. Gleichzeitig möchten sie sicherstellen, dass sie genügend Ressourcen haben, um Hunt: Showdown kontinuierlich zu verbessern und neue Inhalte zu liefern.

Wenn du übrigens gleich voll zuschlagen möchtest, dann solltest du dein digitales Sparschwein im Auge behalten. Alle 55 Artikel im Bundle kosten 329,65 Euro auf Steam. Dafür bekommst allerdings alles, was bisher zu Hunt: Showdown seit 2019 erschienen ist. Immerhin um 35 Prozent günstiger, als wenn du alles separat kaufst. In anderen „Live-Service-Spielen“ hättest du seit 2019 wahrscheinlich schon mehr Geld ausgegeben.

Hunt: Showdown erschien bisher für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Außerdem findest du es auf GeForce Now.