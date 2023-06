Fortnite: Inflation schlägt auch hier zu – V-Bucks werden teurer

Epic Games hat offiziell angekündigt, dass es Preiserhöhungen für V-Bucks in Fortnite in Großbritannien, Kanada und Mexiko geben wird.

Fortnite: V-Bucks sind die interne Spielwährung. (C) Epic Games

Alles wird teurer. Fortnite V-Bucks stellen hier keine Ausnahme dar, zumindest in Großbritannien, Kanada und Mexiko. Jedoch wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis die Preiserhöhungen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz ankommen werden.

Im offiziellen Fortnite-Blog hat Epic Games die “Preisanpassung” angeführt, die mit 17. Juli 2023 beginnen wird. Wie gesagt, in den oben genannten Ländern und noch nicht bei uns. Übrigens ist das die erste Preiserhöhung für V-Bucks seit 2021.

Fortnite: V-Bucks werden in anderen Ländern teurer

In einem aktuellen Blogbeitrag wurden die neuen Preise für ausgewählte Pakete und V-Bucks-Bundles enthüllt. Diese Preise lassen sich leicht mit den bisherigen Kosten vergleichen, um die genaue Preiserhöhung zu erkennen. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel kosteten 1.000 V-Bucks früher 6,49 £ und wurden nun auf 6,99 £ angehoben. Ebenso sind die 2.800 V-Bucks von 15,99 £ auf 17,49 £ gestiegen. Die Kosten für 5.000 V-Bucks belaufen sich nun auf 27,99 £ anstelle der vorherigen 25,99 £, und das beeindruckende 13.500-Bundle kostet jetzt 69,99 £ im Vergleich zu den vorherigen 64,99 £.

In Kanada wird sich der Preis für 1.000 V-Bucks von 10,99 $ auf 11,99 $ erhöhen, während die Kosten für 2.800 V-Bucks von 26,99 $ auf 29,99 $ steigen. Ähnliche Preisanpassungen sind auch für das 5.000-V-Bucks-Paket zu verzeichnen, das nun 47,99 $ anstelle von 42,99 $ kostet, sowie für das 13.500-Paket, dessen Preis von 106,79 $ auf 119,99 $ gestiegen ist.

Alles was du über V-Bucks wissen solltest

Fortnite, das beliebte Online-Videospiel von Epic Games, hat die Gaming-Welt im Battle Royale-Fieber schnell erobert. Neben seinem unterhaltsamen Gameplay und den kreativen Bauoptionen hat Fortnite eine eigene virtuelle Währung namens V-Bucks eingeführt.

Was sind V-Bucks? V-Bucks sind die In-Game-Währung von Fortnite. Spieler können sie entweder verdienen, indem sie bestimmte Herausforderungen meistern und Aufgaben abschließen, oder sie können sie direkt im Spiel kaufen. Mit V-Bucks können Spieler verschiedene kosmetische Gegenstände, wie Outfits, Emotes, Spitzhacken, Gleiter und Hintergrundmusik, erwerben, um ihre Charaktere anzupassen und im Spiel individuell zu gestalten.

Wie funktionieren V-Bucks? V-Bucks werden als digitale Währung in Fortnite verwendet. Spieler können sie im Spiel verdienen, indem sie tägliche Aufgaben erfüllen, Level aufsteigen oder an speziellen Events teilnehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, V-Bucks mit echtem Geld zu kaufen. Spieler können Pakete von V-Bucks erwerben, die ihnen eine bestimmte Menge an virtueller Währung bieten. Diese V-Bucks stehen dann zur Verfügung, um sie im Spiel auszugeben.

Die Kontroverse um V-Bucks: In den letzten Jahren gab es einige Kontroversen im Zusammenhang mit V-Bucks. Einige Kritiker argumentieren, dass der Kauf von V-Bucks ein Glücksspiel ähnliches Element enthält, da die Inhalte, die Spieler mit V-Bucks kaufen, zufällig generiert werden können. Dies hat zu Diskussionen über den Schutz von jüngeren Spielern und den Umgang mit Mikrotransaktionen in Videospielen geführt. Epic Games hat darauf reagiert, indem sie transparenter über die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Gegenstände informieren und Maßnahmen ergreifen, um den Spielern ein besseres Verständnis und mehr Kontrolle über ihre Ausgaben zu ermöglichen.

Fortnite ist für so gut wie jede aktuelle Plattform verfügbar.