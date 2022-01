Fortnite: Tornado-Hotfix macht Battle-Royale-Spiel chaotischer als je zuvor!

Heute schon vom Blitz getroffen? – Fortnite wurde Anfang der Woche mit neuen Wetterereignissen wie Blitzen und Tornados spannender gemacht, wobei Tornados Spieler aufheben und in die Luft schleudern. Währung das chaotische Wetter in Fortnite durchaus lustig für das Gameplay sein kann, hat Epic Games den “Regler” weiter nach oben gedreht. Fortnite wird also etwas mehr Schlechtwetter haben.

Der neueste Hotfix von Fortnite nimmt vier verschiedene Änderungen am Battle Royale-Spiel vor: Die ersten drei handeln von Tornados und die letzten von Gewittern.

Die Tornado-Änderungen erhöhen zunächst die Spawn-Chance für Tornados von 80 % auf 100 %. Damit sollte jeder neue Sturm im Spiel auch einen Tornado bringen. Außerdem kommen Tornados nun fast von Anfang an einer Runde und nicht erst nach 5 Stürmen. Damit sollte jede Runde etwas “aufgelockerter” sein, als je zuvor. Zu guter Letzt kann ein Tornado im ersten Sturm pro Spiel jetzt nach zwei Minuten statt nach drei Minuten erscheinen.

Auch Blitzstürme gibt es jetzt viel mehr. Blitzstürme können nun nach zwei statt nach drei Minuten erscheinen.

Diese Informationen zum Wetter-Hotfix in Fortnite teilte HypeX mit:

NEW WEATHER HOTFIX:

– Tornado chance increased from 80% to 100%

– Tornado can now spawn in first 6 storms, was 5 before

– Tornado chance to get delayed in first storm reduced from 3 minutes to 2

– Lightning storm delay time reduced from 3 minutes to 2 minutes

— HYPEX (@HYPEX) January 14, 2022