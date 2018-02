Der Twitch-Streamer „Ninja“ alias Tyler Blevins ist in Fortnite sehr aktiv. Sein Skill und sein Unterhaltungswert ist so gut, dass er mittlerweile 50.000 Abonennten hat. Das sorgt für dicke Kasse!

Sollte es Zweifler geben: Ja, man kann mit Streamen echt Geld verdienen. Wie „Ninja“ während eines Live-Streams gesagt hat, habe er am 22. Februar die Marke von 50.000 Abos überschritten. Das bedeutet auch einen neuen Rekord für eine Ein-Mann-Show auf Twitch. Würden all diese Abonnenten nur die kleinste Variante auf dem Streaming-Dienst wählen, also 4,99 Dollar und der Streamer davon 50% bekommt, würde er mindestens 125.000 Dollar auf diese Weise verdienen – monatlich!

Sicherlich haben einige Abonnenten auch höhere Beiträge ausgewählt, wovon auszugehen ist. Es wird auf Twitch jedoch auch eifrig gespendet.