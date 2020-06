Fortnite Season 3: Schon wieder verschoben, diesmal aus Solidarität

Fortnite Battle Royale - (C) Epic Games

Raleigh – Mehrere Videospiel-Unternehmen haben Solidarität für die laufenden Proteste und Demonstrationen von Black Lives Matter in den USA gezeigt, indem sie Ereignisse und Ankündigungen verzögert haben. Sony’s Verzögerung der PS5-Spiele-Enthüllung wurde zum beliebtesten Gaming-Tweet aller Zeiten und Epic Games schließt sich an. Fortnite Season 3 bekommt seine dritte Verzögerung, diesmal aus Solidarität.

Die dritte Staffel sollte ursprünglich am 30. April beginnen, wurde jedoch bis zum 4. Juni verschoben, und dann verzögerte sich Fortnite ein zweites Mal bis zum 11. Juni. Die neue Saison beginnt nun am 17. Juni, während das Device-Event am 15. Juni stattfinden wird. „Das Team ist bestrebt, Fortnite voranzubringen , aber wir müssen den Start der dritten Season mit der Zeit abwägen, damit sich das Team auf sich selbst konzentrieren kann“, so Epic Games in einer Stellungnahme zum Battle Royale-Spiel.

Fortnite-Entwickler zeigt Solidarität für die Black Lives Matter-Bewegung

Epic Games sagte, dass die Grundlagen von Gleichheit, Gerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion „über der Politik“ stehen und dass die jüngsten Ereignisse, einschließlich des Todes von George Floyd, anderer Fälle von Polizeibrutalität und der darauf folgenden weit verbreiteten Bewegung, „eine starke Erinnerung sind von anhaltenden Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft.“ Damit gesellt sich Epic, aus Raleigh (USA) in die Liga von Activision, Sony, Square Enix & Co.

Activision hat auch Solidarität gezeigt, indem es neue Staffeln von Inhalten in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Mobile verzögert hat. Zudem kündigte Infinity Ward neue Maßnahmen zur Bekämpfung rassistischer Namen beim Matchmaking an.

Was erwartet uns in Season 3 des Battle Royale-Spiels?

Gerüchte und Leaks deuten darauf hin, dass in einer überfluteten Version der Spielkarte hauptsächlich unter Wasser thematisiert wird. Daneben könnten konzeptionell passende Ereignisse wie ein derzeit Crossover mit dem Nickelodeon-Cartoon SpongeBob SquarePants auftreten, dass im Gespräch ist.

Epic Games beendet seine Ankündigung mit einer Entschuldigung für die erneute Verzögerung so bald nach der letzten und dankt den Spielern für ihre „Geduld und ihr Verständnis in diesen schwierigen Zeiten“. Während die USA in ihre zweite Woche der Proteste gegen Black Lives Matter eintreten und ein Großteil der Welt ebenfalls mitmacht, gibt es wichtigere Dinge zu tun, als Neuerscheinungen in Fortnite zu feiern.

Fortnite kann kostenlos auf Mobilgeräten, PCs, PS4, Nintendo Switch und Xbox One gespielt werden. Seit kurzem kann das Battle Royale-Spiel sogar über den Google Play-Store bezogen werden. Aktuell streiten sich die letzten Spieler noch um den absurden Skin „Golden Peely“.

