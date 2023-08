Fortnite: Entwickler baut Holocaust Museum im Spiel

Ein Holocaust-Museum wurde in Fortnite errichtet und soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Der Entwickler sah den Fortnite Unreal Editor, der zu Beginn dieses Jahres veröffentlicht wurde, als eine Möglichkeit, den Umfang der Holocaust-Bildung dramatisch zu erweitern. Dies ist eine Mission, an der er und Epic Games zuvor zusammengearbeitet haben.

Fortnite hat sich seit seinen Anfängen deutlich weiterentwickelt. Der berühmte Battle Royale-Modus existierte nicht einmal, als das Spiel zuerst gestartet wurde, sondern wurde einige Monate später eingeführt, um die Leute auf Save the World, dem ursprünglichen PvE-Modus, aufmerksam zu machen. In den folgenden Jahren wurde Fortnite zu einem bekannten Namen und war wohl das beliebteste Spiel auf dem Planeten. Von Kooperationen mit vielen prominenten fiktiven IPs bis hin zu ganzen Konzerten mit den größten Stars hat Fortnite sich ein Stück weit über die Vorstellung eines einfachen Videospiels hinaus entwickelt. Mit der Veröffentlichung des Unreal Editors für Fortnite (UEFN) trifft das sogar noch mehr zu, da Spieler jetzt eigene Erfahrungen gestalten und sie für jeden in Fortnite veröffentlichen können.

The first Holocaust Museum in Fortnite has been approved today by Epic Games.

Super proud that we will be the first to bring something like this to Fortnite’s 400 million + players.

80% of Americans haven’t visited a Museum. So this is game changing. pic.twitter.com/6FINFhi1fY

— Luc Bernard (@LucBernard) August 1, 2023