Fortnite nicht wiederzuerkennen mit Unreal Editor

Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde

Fortnite - Kapitel 4 - (C) Epic Games

Es ist schier unglaublich. Der YouTuber jackfrags hat ein Video hochgeladen mit verschiedenen Spielmodi aus einem Shooter, welcher aussieht als wäre es das nächste Blockbuster Game. Und kaum zu glauben, diese Mitschnitte sind alle aus Fortnite und dem kommenden Unreal Editor. Das Spiel ist kaum wiederzuerkennen. Wenn ich nicht wüsste dass es Fortnite ist, würde ich nie drauf kommen.

Fortnite im Unreal Editor ist Next Level Gaming

Der Unreal Editor soll es möglich machen in Fortnite nicht einfach nur eigene Modi zu erschaffen. Sondern ein ganz eigenes Spielerlebnis. Nein sogar ein ganz eigenes Spiel. Denn es muss nicht mal ein Shooter sein. Die Grenzen scheinen nur der eigenen Fantasie überlassen. Zumindest wenn man sich das Video ansieht und was bereits erschaffen wurde. Das ist alles von Fortnite bereits sehr weit entfernt.

Was dieser Editor ermöglicht, ist das Nutzen von bereits bestehenden Assets. Aber auch das Hinzufügen von eigenen Elementen. Bestimmen von eigenen Regeln. Spielmechaniken. Von einem Motorrad Wüstenrennen, Horrorgames mit fantastischen Lichteffekten, Action Adventure Fantasy Erlebnisse. Einzig an den Charaktermodellen ist noch zu erkennen, dass diese Spiele auf Fortnite aufbauen.

Mach dein eigenes Spiel und Geld damit

Mit Hilfe des Unreal Editor will Epic Games es Profis und Fans ermöglichen, Fortnite zu formen wie sie wollen. Nicht nur um die Spielerlebnisse so persönlich wie möglich zu gestalten. Sondern um eventuell sogar Geld damit zu verdienen. Wie Jackfrags auch sagt, so sollen die Kreationen über Epic Games und den Gamestore vertrieben werden können. Und die Menschen hinter den gekauften Versionen von Fortnite, sollen vom Erlös 40% mit schneiden.

Die Engine selbst ist kostenlos Verfügbar für jede Person. Was dieser Schritt bewirken kann, wird die Zukunft zeigen. Wenn wir aber bedenken was für Mods Fans bereits jetzt für diverse Spiele kreieren, da kann man sich hier nur anschnallen. Die Kreativität und Vielfalt an Spielen die dabei entstehen kann, ist streng genommen endlos.