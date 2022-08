Fortnite kann von Captain America nicht genug bekommen!

Captain America-Skin in Fortnite - (C) Marvel, Epic Games

Wie oft kann man Captain America in Fortnite bringen? Mittlerweile handelt es sich um dem “am häufigsten vorgestellten Fortnite-Skin” aller Zeiten. Kein anderer Skin wurde im Item Store von Entwickler Epic Games öfters “recycelt”. In den letzten 2 Jahren kam der Marvel-Superheld nicht weniger als 81 (!) Mal vor.

“Captain America hat jetzt mehr Ladenauftritte als jedes andere Outfit und erscheint seit 2020 in 81 Rotationen”, so ein guter Beobachter namens OloupanyBanan auf Reddit.com.

Der natürlich beste Grund: “Weil er das den ganzen Tag machen kann.” Oder weil er ganz einfach der erste Avengers war.

Warum bekommt der Fortnite-Skin von Captain America so viel Aufmerksamkeit?

Eigentlich gibt es nur eine richtige Antwort: Marvel-Items bleiben in Fortnite einfach lange bestehen und Captain America war rein zufällig einer der ersten Marvel Item Store-Skins die es gegeben hat.

In Kürze sollte der Doom Slayer in Fortnite verfügbar sein. Es wird auch gemunkelt, dass es ein großes “Herr der Ringe”-Crossover zum Start der Prime Video-Serie am 2. September 2022 geben wird.

Wie man schnell in Fortnite aufsteigt und mehr XP verdient haben wir euch in einem umfassenden Guide-Artikel zusammengefasst.

Fortnite ist jetzt für Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Mobilgeräten verfügbar. Eventuell erscheint noch 2022 ein eigener Ego-Shooter Modus in Fortnite.

