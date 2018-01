Fortnite Battle Royale verzeichnet neue Rekord-Spielerzahlen

Facebook wurde als „wichtigste“ Broadcasting-Plattform für die CS: GO Pro League und die ESL One-Schaltung angekündigt. Ob das gut geht…

Die ESL gab bekannt, dass Facebook ihr „Main Broadcast Partner“ für die CS: GO Pro League und die ESL One und exklusiv auf der Facebook-Plattform ausgestrahlt wird. Gerippt können die Zuschauer noch eingebettete Streams auf live.ESL-One.com und live.Proleague.com sehen, was in der Community sicherlich nicht gutgeheißen wird. Zumindest die Twitter-User reagieren mit „völliger Verachtung, auf die diese Ankündigung. Aber auch auf der Facebook-Seite der ESL gab es schon „schönere Kommentare“.

Derzeit ist nicht bekannt, wie viel Facebook für den exklusiven Deal mit ESL bezahlt hat.

Die ESL sagte, der Schritt sei gemacht worden, um „das gesamte Esports-Publikum zu vergrößern und unseren Sport einer noch breiteren Gruppe von Zuschauern als je zuvor zugänglich zu machen“.

„Eine der Schlüsselkomponenten, die dieses Projekt auslösten, war die kürzliche Einführung von Facebook Watch“, heißt es in der Ankündigung. „Damit hat Facebook nicht nur eine strukturierte Plattform für die Videodistribution eingeführt, sondern auch technologische Upgrades implementiert, die das E-Sport-Publikum mittlerweile erwartet, etwa Streaming in 1080p / 60fps und VR. Facebook wird auch Video-Inhalte die 2 Milliarden aktive Nutzer monatlich zugänglich machen, was eine viel einfachere Promotion von eSports-Inhalten für die Millionen von eSport-Fans auf der Plattform ermöglicht.“

Eine wöchentliche DOTA 2-Show ist ebenfalls geplant.