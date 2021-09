Focus Home Interactive bekommt einen neuen Namen

Focus Entertainment - ehemals Focus Home Interactive - (C) Focus Entertainment

Focus Home Interactive hat sich seit 1996 laufend weiterentwickelt und brachte uns in letzter Zeit Spiele wie Greedfall oder Aliens: Fireteam Elite. In letzter Zeit hat man auch einige Studios übernommen wie Deck13 Interactive, StreumOn Studio, Dotemu und The Arcade Crew. Und weil es so gut läuft, ändert der Publisher und Entwickler seinen Namen. Aber allzu große Änderungen sollten wir nicht erwarten.

Der neue Name von Focus Home Interactive lautet Focus Entertainment. In einem offiziellen Beitrag heißt es, dass der Name den Wunsch des Unternehmens widerspiegelt, “seine Spiele, Produkte, Dienstleistungen und Einnahmequellen zu diversifizieren”.

Es wird auch erwähnt wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist.

Laut dem Beitrag wird sich Focus Entertainment darauf konzentrieren, den Ehrgeiz des Unternehmens zu unterstreichen, Spielern auf der ganzen Welt einzigartigere Erlebnisse zu bieten. Die Änderung wird durch eine Richtlinie unterstützt, die sich durch innovative Konzepte, einfallsreiches Gameplay sowie neue originelle Welten auszeichnet, die “die Grenzen von Videospielen überschreiten”.

Fokus liegt bei Focus Entertainment auf “talentierte Spieleentwickler auf der ganzen Welt”

Focus Entertainment möchte talentierte Spieleentwickler auf der ganzen Welt zusammenbringen. Es gibt auch dank der Akquisitionen einige Titel, die sich derzeit in Entwicklung befinden.

So arbeitet Deck13 Interactive an The Surge 2, StreumOn Studio werkelt an Necromunda: Hired Gun und The Arcade Crew entwickelt Young Souls. Dotemu bringt nächstes Jahr Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge auf den Markt.

Focus Entertainment veröffentlicht auch mehrere kommende Spiele, auf die sich Spieler freuen können. Eine davon ist das Videospiel World War Z: Aftermath, das noch am 21. September für PC, PS4 und Xbox One mit Abwärtskompatibilität für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.