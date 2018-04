Das 2016 erschienene Indie Adventure Firewatch vom Studio Campo Santo soll demnächst auch auf der Nintendo Switch erhältlich sein. Ein genaueres Datum nannte der Entwickler nicht.

Auf dem Entwicklerblog beschreibt Jake Rodkin, Writer und Designer, dass sie die Technik hinter dem Spiel grundlegend überarbeitet haben, um bessere Performance gewährleisten zu können.

„Beinahe jeder im Campo Santo Büro besitzt eine Nintendo Switch (und der Rest will eine). Wir wissen, wie sich ein gutes Switch Spiel anfühlt und wollen garantieren, dass Firewatch auch eines wird“, so Rodkin.

In jedem Fall ist der Port ein guter Lückenfüller, bis 2019 Campo Santos nächster Titel In the Valley of the Gods erscheint.

Quelle: Campo Santo Blog