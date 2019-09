Final Fantasy 7 Remake Trailer zeigt The Turks, Beschwörer und mehr!

Days Gone, die Zombie-Freaker-Post-Apokalypse, wird in Kürze noch mehr Inhalte bieten, um Spieler anzulocken (falls euch der Golfwagen zu langweilig wird). Die Entwickler von SIE Bend Studio haben im offiziellen PlayStation-Blog angekündigt, dass der Open-World-Action-Adventure-Titel am 13. September neue Trophäen, neue Schwierigkeitsgrade und eine neue Game Plus-Option erhält. “New Game Plus” funktioniert so, wie man…