Final Fantasy 7 Rebirth: Leaks enthüllen Download-Größe

Ein in der Vergangenheit zuverlässiger Leaker berichtet, dass Final Fantasy 7 Rebirth eine Größe von über 145 GB haben wird. Außerdem wird es vor der Veröffentlichung eine spielbare Demo geben, sowie weitere Informationen über diese Testversion des RPGs.

Der zweite Teil der Final Fantasy 7-Remake-Trilogie soll am 29. Februar für die PlayStation 5 erscheinen. In den letzten Wochen hat Square Enix seine Bemühungen verstärkt, das Spiel zu vermarkten. Seit dem Jahreswechsel hat der japanische Spielgigant seine Fans bereits mit einer Reihe von hochauflösenden Final Fantasy 7 Rebirth-Screenshots und einem neuen Trailer versorgt. Trotz dieses kontinuierlichen Zustroms an Informationen hat Square Enix ein Detail über das Spiel noch nicht offiziell bekannt gegeben: die Downloadgröße. Der Twitter-Benutzer PlayStationSize hat jedoch verraten, dass FF7 Rebirth 145,25 GB wiegen wird. Die Zahl deutet darauf hin, dass das Spiel fast doppelt so groß sein wird wie Final Fantasy 7 Remake-Intergrade. Ein Nutzer hat die Installationsgröße vor der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2021 geleakt.

Final Fantasy 7 Remake Trilogy Downloadgrößen

FINAL FANTASY VII REBIRTH – Download Size: 145.250 GB

Version: 1.001.000 – Standard Edition ($69.99):

Pre-Load : Feb 27 – Midnight

Gemäß einer kürzlichen Aktualisierung der PlayStation Store-Seite, die inzwischen wieder rückgängig gemacht wurde, wird Final Fantasy 7 Rebirth am 27. Februar zum Vorab-Download verfügbar sein. Das gibt den meisten Fans genug Zeit, das JRPG im Voraus herunterzuladen, damit sie es sofort spielen können, sobald es erscheint. Final Fantasy 7 Rebirth gehört trotz seiner gigantischen Download-Größe zu den zehn größten PS5-Spielen aller Zeiten. PlayStationSize berichtete in einem separaten Tweet, dass es kurz vor der Veröffentlichung auch eine Demo geben wird. Wenn man die Testversion des RPGs besiegt, wird angeblich das Kupo Charm Survival Set im vollständigen Spiel freigeschaltet, wie die gleiche Quelle berichtet.

Als Reaktion auf Sonys Ankündigung des zweiten PlayStation State of Play für 2024 wurde dieses spezielle Leck geteilt. Es deutet darauf hin, dass die Demo nach der Übertragung veröffentlicht wird. Der kommende Stream ist für den 6. Februar um 18:30 Uhr ET geplant. Es ist durchaus möglich, dass eine Final Fantasy 7 Rebirth-Demo bald verfügbar sein wird. Immerhin endete die letzte Übertragung von Final Fantasy 16 mit dem unerwarteten Start der spielbaren Demo dieses Spiels im Jahr 2023. Square Enix produziert immer noch ziemlich konsequent Demos für seine AAA-Spiele.

Warum geht es in Final Fantasy 7?

Final Fantasy 7 ist ein Rollenspiel, das erstmals 1997 für die PlayStation und Microsoft Windows erschien. Es ist der siebte Teil der berühmten Final-Fantasy-Reihe und das erste mit vollständiger 3D-Grafik. Die Geschichte handelt von einer Gruppe von Rebellen, die gegen einen bösen Konzern kämpfen müssen, der die Lebensenergie des Planeten langsam ausbeutet. Dabei müssen sie auch noch die Welt vor einem wahnsinnigen Krieger retten, der einen tödlichen Meteor herbeirufen will. Das Spiel hat ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem, bei dem die Charaktere spezielle Fähigkeiten durch sogenannte Materia erlangen können. Final Fantasy 7 gilt als eines der besten und einflussreichsten Spiele aller Zeiten und hat mehrere Fortsetzungen und ein Remake erhalten.