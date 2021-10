Final Fantasy 16: In Japan bei den “Most Wanted”-Charts ganz oben!

Final Fantasy 16 wird das erste Spiel der Rollenspiel-Serie mit Erwachsenen-Bewertung sein. - (C) Square Enix

Wenn man die Japaner fragt: “Welches Videospiel wollt ihr haben?” – Dazu gibt es eine ganz klare Antwort: Final Fantasy 16. Der Rest der Top 10-Most Wanted-Charts besteht aus Switch-Spielen, mit der Ausnahme von Gran Turismo 7 (PS5).

Die Famitsu prüfte wieder die kommenden Favoriten der japanischen Videospieler ab, dabei kam ohne große Umschweife das kommende PS5-exklusive 16te Hauptspiel von Final Fantasy an die Spitze. Dahinter folgt Shin Megami Tensei 5, dass für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Advertisment

Ansonsten geht es mit vielen Nintendo Switch-Spielen weiter, die auf der Agenda stehen. Bayonetta 3 von Sega befindet sich klar auf Platz 3, gefolgt vom namenlosen The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Nachfolger. Knapp dahinter die kommenden Pokémon-Spiele Brilliant Diamond und Shining Pearl. Splatoon 3 findet man auf Platz 6, vor Metroid Dread das am 8. Oktober erschienen ist.

Das wohl “schwerste” Pokémon-Spiel (aller Zeiten) Arceus liegt auf Platz 9, hinter Ushiro, ebenfalls ein Nintendo Switch-Spiel. Abgerundet werden die Top 10 von Gran Turismo 7, dass es als weiteres PS5-Spiel in die Oberliga schafft.

Die vollständigen Top 10 findet ihr unterhalb. Alle Stimmen wurden zwischen dem 22. September und dem 29. September 2021 von den Famitsu-Lesern abgegeben.

[PS5] Final Fantasy 16 – 694 Stimmen [NSW] Shin Megami Tensei 5 – 623 Stimmen [NSW] Bayonetta 3 – 610 Stimmen [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 575 Stimmen [NSW] Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl – 546 Stimmen [NSW] Splatoon 3 – 408 Stimmen [NSW] Metroid Dread – 387 Stimmen [NSW] Ushiro – 305 Stimmen [NSW] Pokemon Legenden: Arceus – 276 Stimmen [PS5] Gran Turismo 7 – 273 Stimmen

Quelle: Famitsu (via NintendoEverything.com)