Far Cry 6 – Story-Trailer während Opening Night Live vorgestellt

Far Cry 6 (C) Ubisoft

Währen der gestrigen Gamescom-Eröffnung, auf der Opening Night Live, wurde ein neuer Trailer zum nächsten, großen Ubisoft-Blockbuster veröffentlicht. In diesem Far Cry 6-Story-Trailer steht der Diktator Anton Castillo im Rampenlicht und wie sich die Kleinkriege um ihn herum zunehmend entfachen. Darüber hinaus stand auch Protagonist*inn Dani Rojas im Mittelpunkt und der Zwist um diese zwei Charaktere wurde nochmals näher beleuchtet.

Anton Castillos Vergangenheit

In den Anfangsszenen vom Story-Trailer dürfen wir dabei zusehen, wie der Bösewicht ein Interview zu den jüngsten Ereignissen in Yara gibt. So scheint es, dass Castillo Sklavenarbeit auf der Tabakplantage betreibt, damit er ein Heilmittel gegen den tödlichen Krebs entwickeln kann. Der Diktator ist entschlossen das Paradies in Yara erneut herzustellen und dabei ist ihm jedes Mittel Recht. Ob dabei Menschen umkommen oder nicht interessiert ihn reichlich wenig.

Im Trailer selbst stellen wir fest, dass Castillo selbst auch mal ein Sklave war. Hierbei musste er 15 lange Jahre harte Sklavenarbeit ertragen bis er aus den Fängen der Sklaventreiber entkommen konnte. Mit jungen 13 Jahren ist er zu einem Sklaven geworden. Zufälligerweise im selben Alter in dem sich sein Sohn, Diego Castillo, derzeit befindet, der geschichtlich eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Denn während des gesamten Trailers versucht Anton Castillo seinen eigenen Sohn zum nächsten Diktator zu erziehen. Diese Szenen geben uns eine grobe Idee in welche Richtung die Erzählungen in Far Cry 6 gehen.

Schlüsselmoment für Protagonist*inn

Auf der anderen Seite hätten wir Protagonist*inn Dani Rojas. Unfreiwillig werdet ihr in die Kriege in Yara mit hineingezogen nachdem ihr mit anseht, wie Anton Castillo Flüchtlinge brutal abschlachtet. Dieser Moment dient als Schlüsselmoment für Dani, um den treiben des Diktators ein Ende setzen zu wollen und eine moderne Revolution ist zum greifen nahe.

Nach der Vorstellung der einzelnen Charaktermotive zeigt der Far Cry 6 – Story-Trailer noch einige Gebiete in denen ihr euch aufhaltet. Eure Hauptaufgabe ist es die Macht von Castillo zu schmälern und die einzelnen Gebiete zu befreien. Neben diversen Checkpoints und Raids sind Helikopter-Schlachten und zahlreiche andere Dinge Teil des Spiels. Far Cry 6 soll wohl ein Teil sein, bei dem die Zerstörung und das Chaos als Schlüsselpunkte dienen und mehr im Vordergrund stehen als jemals zuvor.

Perfomance des Spiels ist stabil

Erst kürzlich hatten die Zuständigen von Ubisoft davon berichtet, welche Herausforderung es ist Far Cry 6 auf allen Plattformen zu optimieren. Doch nach einer anstrengenden Zeit kann nun stolz behauptet werden: “Far Cry 6 Performance läuft stabil bis butterweich auf der letzten sowie der neuen Konsolen-Generation und bietet eine lebendige Welt“.

Far Cry 6 wird am 7. Oktober für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series S|X veröffentlicht.

In unserem Mega-Guide zu Far Cry 6 findet ihr viele wichtige Details, wenn es um Trailer, Gegner und Vorbestellungen geht. Für mehr Informationen zu den Gameplay-Veränderungen und den Gameplay-Mechaniken folgt einfach diesem Link und diesem Link.