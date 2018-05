Wie UbiSoft in seinem aktuellen Finanzbericht erwähnt war Far Cry 5 der zweitgrößte Game-Release der Geschichte des Publishers.



Insgesamt spielte Far Cry 5 in der ersten Release-Woche – der Open-World Shooter erschien am 28. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One – satte 310 Millionen US-Dollar ein. Das Verhältnis der Verkäufe auf den verschiedenen Systemen wird für Far Cry 5 nicht explizit aufgelistet.

UbiSoft verkaufte jedoch gesamt im letzten Geschäfts-Quartal 43% auf der PlayStation 4, 23% auf der Xbox One und 21% auf dem PC. Die Aufteilung bei Far Cry 5 dürfte im ähnlichen Ausmaß ausgefallen sein.

Yves Guillemot, Mitbegründer und Chief Executive Officer von UbiSoft, erklärte: „Ubisoft hat das Geschäftsjahr mit einer weiterhin sehr guten Ausführung auf ganzer Linie sehr positiv abgeschlossen. Der Konzern hat seine Marken dank der Qualität seiner Spiele, starken Live-Services und einer starken Verpflichtung gegenüber den Spielergemeinschaften weiter gestärkt. Im vierten Quartal erreichten wir dank rekordverdächtiger Engagements und eSports-Zuschauerzahlen für Rainbow Six Siege, dem erfolgreichen Start von Far Cry 5 – dem zweitgrößten Start in der Ubisoft-Geschichte – und einer anhaltend starken Performance von Assassin’s Creed Origins einen Höchststand bei den Nutzern.“

Nach diesem Erfolg von Far Cry 5 ist ein weiterer Teil sicherlich auch noch drin.

Kauftipp:

Far Cry 5 - Standard Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 49,88 bestellen