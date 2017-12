Far Cry 5: Neuer Trailer „Der Widerstand“ erschienen

Nachdem es auch wieder ein neues Soul Calibur gibt kommt vielleicht auch morgen die Ankündigung für den nächsten Beat’em’Up, Dead or Alive 6?

Team Ninja, der Entwickler der Dead or Alive-Serie, hat bereits am 14.12. einen Tweet veröffentlichts mit der Aufschrift „I’m a Fighter“, dem Slogan der Spieleserie. Nachdem Dead or Alive 5 doch schon einige Jahre und DLC’s am Rücken hat, wäre es nicht verwerflich ein neues Dead or Alive 6 anzukündigen…

Good luck to all the fighters that will be attending our Battle Royal 2017 Grand Finals event at NEC18. Make sure to stick around until the finals are over. There will be an announcement once the prizes are given to the champions on Dec. 17th. Stream info will be posted soon. pic.twitter.com/1RaFW8sTTU

