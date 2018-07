Ubisoft gab heute bekannt, dass Lost On Mars, der zweite DLC für Far Cry 5 ab jetzt für PS4, die Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und Windows PC verfügbar ist.

Der DLC Lost On Mars setzt die unheimlichen Abenteuer im Far Cry 5-Season Pass fort und lässt Spieler als Nick Rye gemeinsam mit Hurk zum Mars reisen, um eine Alien-Bedrohung auszuschalten. Lost on Mars kann eigenständig als DLC, als Teil des Far Cry 5-Season Passes, oder als Teil der der Gold Edition erworben werden.

Hinauf zum Mars…

Far Cry 5: Lost on Mars teleportiert den Wahnsinn der Reihe aus dem beschaulichen Hope County hinauf auf den roten Planeten. Dort müssen Nick Rye und Hurk die futuristische KI ANNE wieder in Betrieb bringen, da sie die letzte Verteidigungslinie der Menschheit ist. Den Spielern stehen dabei neue Waffen aus dem Arsenal der Außerirdischen zur Verfügung, darunter:

Blaster of Disaster: Eine Einzelschuss-Raumkanone hergestellt aus zuverlässiger Alien-Technologie

Eine Einzelschuss-Raumkanone hergestellt aus zuverlässiger Alien-Technologie Hellfire: Feuert 15 Laserbälle ab, die schwere Schäden verursachen.

Feuert 15 Laserbälle ab, die schwere Schäden verursachen. Morphinator: Mit der Kraft der Wissenschaft werden Jäger zu Gejagten – inklusive einer explosiven Überraschung

Mit der Kraft der Wissenschaft werden Jäger zu Gejagten – inklusive einer explosiven Überraschung Space Jets: Völlig schwerelos über den Mars springen und auf völlig neue Art das außerirdische Terrain erkunden

Zusätzlich zum DLC haben ab heute alle Far Cry 5-Spieler in der Far Cry Arcade Zugang zu Lost on Mars-Inhalten. Karten-Ersteller können diese fortan in ihren Kreationen nutzen und so futuristische Science Fiction-Settings erstellen.