Fallout spielt in einer postapokalyptischen Welt, nachdem Atombomben eingesetzt wurden. Es hat in der einen ode randeren Form immer wieder Überlebens-Elemente im Game gehabt, ist aber nie wirklich ein Überlebensspiel wie etwa „DayZ“ gewesen.

Fallout 76 wurde dagegen oft als Überlebensspiel bezeichnet. Todd Howard von den Bethesda Game Studios will jedoch, dass wir aufhören, es ein Überlebensspiel zu nennen!

Während er mit The Guardian sprach, wiederholte Howard seine Aussagen während der ersten Enthüllung des Spiels auf Bethesdas E3-Pressekonferenz, wo er das Spiel „Softcore Survival“ nannte und sagte, dass es tatsächlich Überlebenselemente ähnlich dem früheren Fallout- Spiel haben wird. Ein Überlebenstitel wäre nicht wirklich genau oder repräsentativ für das, wie das Spiel tatsächlich sein wird.

„Wir vermeiden das Wort „Überleben“, weil die Leute sofort zu DayZ und Rust und einigen anderen Spielen gehen, und diese Vergleiche sind nicht wirklich korrekt für das, was wir tun“, sagte Howard. „Wenn man an die Überlebensmodi denkt, die wir in Fallout 4 gemacht haben, hat es diese Atmosphäre … Fallout 76, obwohl es ein Online-Spiel ist, spiele ich es immer noch, wenn ich es spiele. Wir mögen diese Erfahrungen genauso wie unsere Fans.“