F-Zero 99: Neue Modi und Strecken geplant

Bei den Modi dürfte es sich um einen Arcade- und Überlebensmodus handeln.

In dem soeben erst erschienen Retro Battle Royal Rennspiel F-Zero 99 hat ein Dataminer Hinweise auf einen Arcade- und Überlebensmodus entdeckt. Nintendo hat bereits angekündigt ein Update mit neuen Strecken nachreichen zu wollen.

F-Zero lebt wieder

Der für Nintendo Switch Online Mitglieder Online Titel, welcher am selben Tag erschien, nachdem er in der letzten Nintendo Direct angekündigt wurde, ist bei allen Fans und neuen Spielern ein Hit. Nicht nur Fans der Serie sind happy, dass F-Zero wieder da ist. Auch Takaya Imamura, der Künstler welcher für die Charaktere und Fahrzeuge verantwortlich gewesen war, hat sich bei Nintendo via Twitter bedankt, dass die Serie wieder zurückgebracht worden ist!

Neue Strecken

Momentan finden die Rennen auf 7 verschiedenen Strecken statt, aber laut der japanischen Nintendo Webseite sollen bald weitere Strecken erscheinen. Insgesamt sollen die neuen Strecken an zwei Terminen erscheinen. Die ersten paar Strecken erscheinen schon bis zum Ende diesen Monats, welche aus der Queen League des Originaltitels stammen sollen. Weitere Strecken sollen dann Mitte Oktober erscheinen und aus dem anderen Cup, der King League entnommen werden.

Weitere Modi geplant

Es scheinen auch weitere Modi geplant zu sein. Diese hat der bekannte Dataminer OatmealDome in den Daten des Titels entdeckt. Der eine Modus scheint der Arcarde Mode zu sein, welcher mit einem Timer und Checkpoints aufwarten soll. Darin muss man rechtzeitig alle Checkpoints erreichen bevor die Zeit abläuft. Dies soll so bis zum letzten überlebenden Spieler von statten gehen. Der andere Modus lautet Survival Mode. Darin lässt sich aber nicht viel finden. Nur ein Modell eines flachen Quadrats und einem Kreis in der Mitte.

Here’s some SFX names for Arcade Mode (there’s no actual audio): – TimerFast

– OpponentLose

– TimeRunningOut

– PlayersRemaining And now, speculation: this gamemode sounds like you have to keep passing through time gates to refill your timer. Last person alive wins. — OatmealDome (@OatmealDome) September 18, 2023

Weitere nicht verwendete Strecken

Ein weitere Dataminer namens LuigiBlood hat zudem ein Liste von unbenutzten Tracks gefunden. So zum Beispiel eine Strecke namens Forest. So hieß eine Strecke in der F-Zero Fortsetzung, welches BS F-Zero Grand Prix 2 hieß und nur in Japan für das Satellaview Network Gerät erschienen ist. Hier ist aber zu betonen, dass diese Strecken vermutlich nur Platzhalter für Inhalte gewesen sind, welche während der Entwicklung fallen gelassen worden sind

So weit so gut. Wir freuen uns auf viele heiße Rennen!

Quelle: x.com via OatmealDome, x.com via OatmealDome