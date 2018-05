World War Z als Videogame? Genau so stellt man sich eine Zombie-Horde vor, die auf einem zukommt. Der Vier-Spieler-Koop-Shooter, welcher erstmals bei den Game Awards 2017 präsentiert wurde, hat seinen ersten Gameplay-Trailer erhalten.

Das Konzept des Videospiels ist eigentlich genau so wie der Film. Man reist zwischen New York, Moskau und Jerusalem und erledigt Horden von sehr schnellen Zombies. So wie es versprochen wurde.

Der heutige Trailer zeigt die großen Zombiehorden in Aktion und sie sind sehr schnell. Der Trailer zeigt das Gameplay aus Moskau und beginnt damit, dass die Helden vor dem Angriff Barrieren und Maschinengewehre errichten. Es scheint, als würde die Abwehr gegen die Horde mehr als nur Nahkampf beinhalten.

Kauftipp:

World War Z [dt./OV] bei Amazon.de für EUR 5,98 bestellen

World War Z wird von Paramount, dem Filmstudio mit den Rechten an der Serie, produziert. Es wird von Sabre Interactive entwickelt und soll in diesem Jahr auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.