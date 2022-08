Immortals Fenyx Rising und Café-Sim neu im Xbox Game Pass

Die nächste Reihe von Spielen für den Xbox Game Pass im August 2022 umfasst den interaktiven Café-Simulator Coffee Talk und das mythologische Immortals Fenyx Rising. Die breite Palette von neuen Spielen ist gemischt von Open-World-Blockbustern bis hin zu vielen kleinen Indie-Titeln.

Seit dem Jahr 2017 bietet der Xbox Game Pass von Mcirosoft Spielern durch ein Abo Zugang zu einer rotierenden Sammlung von Spielen zu einem fixen monatlichen Preis. Die meisten First-Party-Spiele, wie Halo Infinite, werden am Release-Tag für den Dienst freigeschalten. Durch das Abo ist auch der Online-Dienst für Xbox-Konsolen, Xbox Live Gold, enthalten – obendrauf gibt es EA Play für Ultimate-Abos. Anfang diesen Monats kamen Spiele wie Ghost Recon Wildlands hinzu.

WERBUNG

Xbox Game Pass: Das sind die neuesten Spiele für die kommenden Wochen

Ein neuer Wire-Beitrag von Xbox.com enthüllte die kommenden Spiele. So chattet man in Coffee Talk mit jenseitigen Bewohnern Seattles ab sofort im XGP. Bereits am 23. August kommt Midnight Fight Express dazu, während am 25. August sowohl Exapunks als auch Opus: Echo of Starsong hinzugefügt werden. Am 30. August werden Commandos 3 HD Remaster und Immortality hinzukommen. Letzteres hat es sogar geschafft eine 10/10-Bewertung der britischen EDGE zu erhalten.

Action-Adventure-Fans können sich auf Immortals Fenyx Rising freuen

Der Ubisoft-Titel aus dem Jahr 2020 bietet eine große offene Welt mit vielen verschiedenen Regionen, die vom griechischen Pantheon der Götter inspiriert sind. Während des Spiels tritt Fenyx auf mythologische Feinde, die von Zyklopen bis zu Minotauren reichen. Das Spiel startet am 30. August im Xbox Game Pass.

Die bisher veröffentlichten Spiele im Xbox Game Pass für August findet ihr ebenfalls bei uns. Hier die neuen Spiele, die nun angekündigt wurden:

Coffee Talk – Cloud, Konsole und PC – ab sofort

Midnight Fight Express – Cloud, Konsole und PC – ab 23. August

Exapunks – PC – ab 25. August

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition – Konsole und PC – ab 25. August

Commands 3 HD Remaster – Cloud, Konsole und PC – ab 30. August

Immortality – Cloud, PC und Xbox Series X/S – ab 30. August

Immortals Fenyx Rising – Cloud, PC und Konsole – ab 30. August

Tinykin – Konsole und PC – ab 30. August

Folgende Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 31. August:

Elite Dangerous – Cloud und Konsole

Hades – Cloud, Konsole und PC

Myst – Cloud, Konsole und PC

NBA 2K22 – Cloud und Konsole

Signs of the Sojourner – Cloud, Konsole und PC

Spiritfarer – Cloud, Konsole und PC

Twelve Minutes – Cloud, Konsole und PC

Two Point Hospital – Cloud, Konsole und PC

What Remains of Edith Finch – Cloud, Konsole und PC

World War Z – Cloud, Konsole und PC

Passend zum Thema