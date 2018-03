World War Z, ein offizielles „Anknüpfspiel des Films“ mit Brad Pitt, wurde Anfang Dezember von Paramount Pictures und Sabre Interactive angekündigt. Es wurde zu der Zeit als ein kooperatives Online-Shooter-Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorgestellt, obwohl zusätzliche Details noch rar waren.

Jetzt saß Matthew Karch, CEO von Saber Interactive, mit dem offiziellen PlayStation Magazine UK für ein Interview in ihrem neuesten Magazin (April 2018, Ausgabe 147) zusammen, wie wccfetech.com berichtet. Zu Beginn stellte er klar, dass das Spiel ein Third-Person-Shooter sein wird, der aus der Perspektive der Über-Schulter gespielt wird.

Die Zombies werden prozedurales Verhalten zeigen, um mit jeder Mission ein anderes Spielerlebnis zu bieten. Ziele können den Schutz bestimmter Charaktere und Vermögenswerte oder die Rettung von Überlebenden beinhalten. Standorte wie New York City, Moskau, Jerusalem und dem ikonischen koreanischen Flugplatz des Films werden beim Start verfügbar sein. Weitere Missions-Standorte werden folgen – vielleicht als DLC? Aber natürlich wird der Kern von World War Z darin bestehen, Horden schnelllebiger Zombies über den Bildschirm laufen zu lassen, was laut Karch „einzigartig“ ist.

„Die schiere Menge schwärmender Gegner auf dem Bildschirm und die Art, wie sie interagieren, indem sie übereinander klettern, um Bereiche zu erreichen, die in anderen Spielen sicher sind, ist einzigartig. Ich würde sagen, dass es das Spiel wirklich definiert. Die Schwärme zu bekämpfen, die entweder ein großer Feind oder 1.000 einzelne sein können, ist berauschend und süchtig. Wir haben uns sehr bemüht, das Gefühl des Films in dieser Hinsicht zu reproduzieren, so Matthew Karch, CEO von Saber Interactive.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie in dem Film normalerweise vor dem Feind fliehen, aber im Spiel werden Sie gezwungen sein zu kämpfen. Du kannst Autos in die Luft jagen, um Horden von Zombies zu töten und bestimmte Strukturen zerstören, um ihren Weg zu ändern. Man kann auch Zäune, Minen legen und Stacheldraht bauen und Türmchen in Erwartung der ankommenden Horde platzieren.

Es ist noch unklar, ob World War Z in Verbindung mit der Fortsetzung des Films veröffentlicht wird oder nicht.