PlayStation Now im März 2021: World War Z, Ace Combat 7 und mehr

World War Z kommt zu PlayStation Now im März 2021 - (C) Saber Interactive, Sony; Bildmontage: DailyGame

Bereits ab morgen gibt es neue Titel für PlayStation Now, dem Streaming-Gaming-Dienst von Sony: Ab dem 2. März 2021 bekommt ihr World War Z, Ace Combat 7: Skies Unknown, inFAMOUS Second Son und SUPERHOT.

World War Z

Genre: Action, Shooter | Entwickler: Saber Interactive | Release: 2019

World War Z ist ein adrenalingeladener Koop-Shooter für bis zu 4 Spieler, in dem Schwärme aus hunderten Zombies für spektakuläre Action sorgen. Das Spiel basiert auf dem Film von Paramount Pictures und bietet rasante Schießereien sowie eine spannende Geschichte, in der die Menschheit kurz vor der Vernichtung steht. Von New York über Moskau bis Jerusalem sind die Untoten auf dem Vormarsch. Währenddessen verbünden sich Kämpfer, um die Horde zu besiegen und die Toten zu überleben. Dank der Swarm Engine™, die Horden von Zombies generiert, können Spieler in unglaublichen Gefechten gegen hunderte Zombies antreten.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Genre: Action, Simulation, Shooter | Entwickler: BANDAI NAMCO Studios | Release: 2019

In Ace Combat 7: Skies Unknown übernehmen Spieler die Rolle eines Ace (Asses) – eines Elite-Kampfpiloten, dessen Aufgabe es ist, den weitläufigsten Ort der Erde zu patrouillieren: den Himmel. Dabei übernehmen sie das Kommando über zahlreiche realistische, moderne oder sogar futuristische Flugzeuge, mit welchen gewagte Flugmanöver und nervenaufreibende, taktische Luftkämpfe möglich sind. Zusätzlich erwartet Spieler ein neues Level an Immersion – dank PlayStation VR mit einer Reihe exklusiver Funktionen und VR-kompatiblen Missionen.

inFAMOUS Second Son

Genre: Action, Adventure | Entwickler: Sucker Punch Productions | Release: 2014

inFAMOUS Second Son ist das letzte große Spiel von den Machern von Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions. Wie die Vorgänger der Serie spielt das PlayStation-exklusive Third-Person-Action-Adventure in einer offenen, frei begehbaren Welt. Spieler übernehmen die Rolle von Delsin Rowe, der nach einem bedeutungsvollen Schicksal bemerkt, dass er die Fähigkeit besitzt, Rauch zu manipulieren. Doch jeder Bürger, der nur die geringsten Anzeichen von übernatürlichen Kräften zeigt, wird als „Bio-Terrorist“ angesehen. Jetzt liegt es an den Spielern, die besonderen Fähigkeiten einzusetzen und zu erleben, wie sich Entscheidungen auf die Umgebung und die Menschen in Seattle auswirken.

SUPERHOT

Genre: Action, Kampfspiel, Shooter | Entwickler: Superhot Team | Release: 2017

Mit seiner einzigartigen, stilisierten Grafik bringt SUPERHOT einen frischen Hauch in das Ego-Shooter-Genre. Die minimalistische, aber attraktive Grafik von SUPERHOT konzentriert sich auf das Wesentliche: das flüssige Gameplay und die filmische Ästhetik des Kampfes. In SUPERHOT verschwimmen die Grenzen zwischen überlegter Strategie und unbändigem Chaos, denn die Zeit läuft nur, wenn sich die Spieler bewegen. Keine Lebensbalken, keine taktisch platzierte Munition – nur der in Zeitlupe stattfindende Kampf, in dem sich Spieler durch einen Kugelhagel manövrieren.

Welche Spiele verlassen PlayStation Now im März 2021?

Folgende Titel werden aus dem Programm genommen: Final Fantasy 15 und Wolfenstein 2: The New Colossus.

Fakten zu PlayStation Now

Der Streaming-Dienst von Sony kostet 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein Jahr, dafür haben Spieler Zugriff auf über 650 Spiele aus der PS4-, PS3- und PS2-Bibliothek. Bei PlayStation 4-Spielen besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Auch Windows PC-Spieler können PlayStation Now nutzen und somit exklusive PS-Spiele zocken. Es gibt auch einen kostenlosen Test-Account für eine Woche im offiziellen PlayStation Store.