Bandai Namco kündigte im Rahmen der diesjährigen Gamescom den Releasetermin für Ace Combat 7: Skies Unknown an, welches am 18. Januar 2019 für PC (via Steam), Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

Die Story handelt vom Zweiten Useanischen Kontinentalkrieg, gefolgt von einem Angriff durch eine Armee unbemannter Kampfjäger. Als Gamer findest du dich in einer Strafeinheit wieder die mit der Verteidigung gegen diese neue Bedrohung beauftragt wurde.

In Ace Combat 7: Skies Unknown wird es jede Menge neuer Waffen und Flugsteuerungen geben.