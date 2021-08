PlayStation Now bestätigt große neue Spiele für August 2021

PlayStation Now August 2021 (c) PlayStation

Die PlayStation Now-Titel des letzten Monats gehörten zu den bisher größten, wobei Red Dead Redemption 2 neben Nioh 2 und Judgment das Line-up anführte. Nach Abschluss des Monats scheint Sony sich darauf vorzubereiten, eine Reihe neuer Titel für August anzubieten, wobei die Liste eine weitere Reihe großer Namen enthält.

Diesen Monat können Spieler mit einem PS Now-Abonnement in Ghostrunner, Nier Automata und Undertale einsteigen, wobei alle drei Spiele morgen, am 3. August, erscheinen. Sowohl Ghostrunner als auch Undertale werden auf absehbare Zeit im Dienst verfügbar sein, während Nier Automata wird nur bis zum 1. November spielbar sein wird.

Advertisment

Ghostrunner ist das neueste Spiel des Trios, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Es spielt in einer dystopischen Science-Fiction-Welt, in der Spieler mit einem Katana durch große Umgebungen sausen, Feinde zerschneiden, während sie Kugeln ausweichen und die Akrobatik des Titelprotagonisten einsetzen, um Levels zu meistern. Es ist ein guter Zeitpunkt, um in den Titel einzusteigen, wenn man bedenkt, dass es eine Fortsetzung gibt, da sich One More Level derzeit in der Anfangsphase der Entwicklung eines Ghostrunner 2 befindet.

Nier Automata hingegen wurde bereits 2017 mit viel Beifall auf den Markt gebracht. Der Titel ist ein postapokalyptisches Science-Fiction-Abenteuer, das den Protagonisten 2B und 9S folgt, zwei Androiden, die gegen außerirdische Maschinen kämpfen, die die Welt verwüsten. In den Jahren seit seiner Veröffentlichung wurde Automata von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert und viele feierten sein lustiges Kampfsystem, seine große Welt und seine überraschende Geschichte.

Schließlich hat sich Toby Fox’s Undertale in den Jahren seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 schnell zu einem Klassiker entwickelt, in dem Spieler in eine Unterwelt voller Monster eintauchen. Was folgt, ist ein ganz anderes Rollenspiel, als die Spieler erwarten könnten, da sie gezwungen sind zu entscheiden, ob sie sich mit den verschiedenen Kreaturen, die im unterirdischen Königreich leben, anfreunden oder sie ausrotten. Eure Entscheidungen werden die Geschichte und ihre Beziehung zu Schlüsselfiguren erheblich beeinflussen, was zu einer Reihe von Enden führt. Das Spiel wurde im Laufe der Jahre für seinen skurrilen Humor, das einzigartige Kampfsystem, die eingängige Musik und mehr gefeiert, wobei Toby Fox derzeit an einer Fortsetzung namens Deltarune arbeitet.

Blistering combat, sci-fi parkour, and non-violent dungeon-crawling step into the limelight this month in your PlayStation Now games for August: https://t.co/thdy16AuQ5 pic.twitter.com/Ts3XmtWNUN — PlayStation (@PlayStation) August 2, 2021

Für diejenigen, die diesen Monat ein paar zusätzliche Spiele haben möchten, können sich über PlayStation Plus eine Vielzahl von Titeln schnappen, mit Angeboten im August, darunter Hunter’s Arena: Legends, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville und Tennis World Tour. PS Now-Abonnenten haben auch eine riesige Spielebibliothek, auf die sie zurückgreifen können, nachdem sie mit den neuesten Ergänzungen im August fertig sind, darunter God of War, The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 4, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn und viele mehr.