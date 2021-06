Days of Play - PlayStation (C) SIE; Bildmontage: DailyGame

Anlässlich der diesjährigen Days of Play erhalten alle PlayStation Plus- und PlayStation Now-Abonnementen diverse Vergünstigungen im PlayStation Store. Die Angebote stehen einschließlich bis zum 9. Juni 2021 zur Verfügung und werden auch zeitgleich von teilnehmenden Händlern angeboten.

Folgende Angebote sind derzeit verfügbar:

12 Monate PlayStation Plus für 44,99 €

12 Monate PlayStation Now für 44,99 €

3 Monate PlayStation Now für 19,99 €

Die oben aufgeführten Angebote stehen Neukunden als auch Langzeitmitgliedern zur Verfügung. Im Abonnement selbst stehen euch unter anderem folgende Titel im Monat Juni zur freien Verfügung:

Star Wars: Squadrons – PlayStation Plus

Virtua Fightrer 5: Ultimate Showdown – PlayStation Plus

Operation: Tango – PlayStation Plus

The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition – PlayStation Now

Slay the Spire – PlayStation Now

Sonic Mania – PlayStation Now

Durch die PlayStation Now-Mitgliedschaft wird euch Zugriff zu einer großen Spielebibliothek gewährt, die monatlich aktualisiert und erneut wird.

Die Days of Play-Aktion befindet sich bereits in der dritten Phase und endet schon bald. Daher heißt es schnell sein und die Konsole anwerfen. Denn durch die einfache Spielzeit, das verdienen der Trophäen oder spielen mit PSN-Freunden, die ebenfalls an der Aktion teilnehmen, könnt ihr zu den Community-Zielen beitragen. Wenn die Ziele erreicht werden winken euch exklusive PSN-Avatare oder PS4-Designs. Mit den Rabatt Angeboten endet auch zeitgleich die dritte Phase der Days of Play.