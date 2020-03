World War Z: Cross-Play zwischen PS4 und Xbox One in Kürze verfügbar

World War Z - (C) Saber Interactive

Im Laufe der Jahre ist der Kampf gegen Zombies zu einem festen Bestandteil der Unterhaltungs-Industrie geworden. Während Spielemarken wie Call of Duty das Zombie-Gameplay in Videospielen dominieren, verdienen Überlebensspiele wie World War Z und die Left 4 Dead-Serie definitiv Anerkennung dafür, dass sie die beliebten Untoten am Leben erhalten. Und angesichts der aktuellen Pandemie scheint der dystopische Ausbruch in World War Z relevanter denn je.

Basierend auf einem Roman und einem gleichnamigen Film wurde das Spiel 2019 zunächst kritisiert, was sich wiederholende Levels und fehlerhafte KI-Spieler betraf, wenn ein Benutzer alleine unterwegs war. World War Z hat jedoch nach seiner ersten Veröffentlichung weiterhin kostenlose DLC- und Bugfixes erhalten. Der Entwickler Saber Interactive hat sowohl an neuen Gegnern als auch an neuen Funktionen wie privaten Multiplayer-Lobbys gearbeitet. Mit dem neuesten Update können sich die vier Spieler des Spiels auf ganz neue Weise zusammenschließen.

In einem Tweet kündigte Saber Interactive an, dass Xbox One- und PC-Spieler von World War Z zusammen mit dem Crossplay-Update spielen können, das heute am 23. März veröffentlicht wird. Mit diesem Update können Spieler von beiden Plattformen “Matchmake” aus aus dem selben Pool starten. Der Entwickler gab auch das Versprechen, dass die PlayStation 4 bald Cross-Play-fähig sein würde, und lud seine aktuelle Spielerbasis ein, bis dahin “die Linie zu halten”.

Gibt Sony das Spiel zum Crossplay nicht frei?

Obwohl einige Fans von der Möglichkeit begeistert sind, mit ihren Freunden auf anderen Plattformen zu spielen, warfen andere Spieler auf Twitter Saber Interactive vor, seine Spieler irrezuführen. Ein Twitter-Nutzer sprach darüber, wie er die PS4-Version des Spiels speziell für das bevorstehende Crossplay gekauft hatte. Einige beschuldigten Sony und behaupteten, dass das Unternehmen eindeutig kein Crossplay wolle und versuchte, die PS4 von anderen Plattformen zu isolieren. – Das Thema hatten wir schon öfters (Link: Eine Meldung aus 2018).

Trotz einer verständlichen Enttäuschung sollten sich Zombie-Überlebensfans auf Xbox Ones und PCs darauf freuen, zusammen zu spielen. Das Gameplay von World War Z betont den Multiplayer-Modus und war eines der besten Koop-Spiele 2019.

World War Z ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Crossplay-Update zwischen PC und Xbox One ist seit heute verfügbar.