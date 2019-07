Share on Facebook

Es stellt sich heraus, dass die Leute es wirklich lieben, Zombies zu mähen, da World War Z ein voller Erfolg war. Es ist weit über den Erwartungen verkauft und ein ziemlich lustiges Spiel, das den Platz einnimmt, den Left 4 Dead einmal sehr gut gefüllt hat. In Kürze wird es mehr kostenlose und kostenpflichtige Inhalte geben, und wir haben einen Trailer, der alles zeigt.

Entwickler Saber Interactive hat versehentlich das Video für das Update ein wenig früher veröffentlicht. Dabei muss man sagen: Das Internet vergisst nie. Man kann es sich, wenn es jemand heruntergeladen hat, auf einen anderen Kanal anschauen…

Das Update beinhaltet einen kostenlosen neuen Schwierigkeitsmodus, den Extreme-Modus mit sechs Schädeln, für jedes Kapitel, das bisher veröffentlicht wurde. Das Team verspricht, dass es kein Witz ist. Wenn du in diesem Modus ein Kapitel schlägst, erhältst du eine spezielle Nahkampfwaffe, und wenn du alle Kapitel schlägst, erhältst du ein leistungsstarkes Scharfschützengewehr.

Das Video zeigt auch die kostenpflichtigen und kostenlosen Waffen- und Charakter-Skins, die das Spiel im Laufe der Monate Juli und August haben wird. Es gibt aber auch eine kostenlose Reihe von Skins, die zu einem späteren Zeitpunkt vom Team einfach als „das große Update“ bezeichnet werden. Wenn dies nicht ausreicht, gibt es auch einen wöchentlichen Herausforderungsmodus.

World War Z ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Das nächste Update mit dem Schwierigkeitsgrad sechs Schädel wird noch in diesem Monat veröffentlicht. Unseren Spieletest findest du übrigens hier, falls du von diesem Zombie-Shooter mit einigen Erinnerungen an Left 4 Dead noch nichts gehört hast.