Epic Games und THQ Nordic schließen sich in dieser Woche der wachsenden Liste der großen Unternehmen an, die sich mit den Problemen im Zusammenhang mit Lootboxen befassen. Erstere versprechen weiterhin Transparenz, und letztere haben keine Pläne, die Mechanik überhaupt zu implementieren.

Anfang dieser Woche gab die ESA bekannt, dass sich die drei großen Plattforminhaber – Nintendo, Microsoft und Sony – zu Richtlinien verpflichten werden, nach denen neue Spiele auf ihren Plattformen veröffentlicht werden müssen, um die Quoten für die enthaltenen Lootboxen ab 2020 offenzulegen. Andere ESA-Mitglieder, die sich ebenfalls dazu verpflichten, sind Activision Blizzard, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Bungie, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. Interactive Entertainment und Wizards of the Coast.

Das ließ immer noch eine Reihe von ESA-Mitgliedern außerhalb dieses Engagements, insbesondere Epic Games. Der Unreal Tournament und Fortnite-Entwickler hat in letzter Zeit an einer Verbesserung der Transparenz von Lootboxen gearbeitet, einschließlich der Offenlegung des Inhalts von Lootboxen vor dem Kauf in Fortnite: Save the World ab Januar dieses Jahres, und dies auch für Psyonix’s Rocket League in dieser Woche.

In einer Erklärung gegenüber GamesIndustry.biz sagte Epic, dass es die gleiche Richtlinie auch für alle zukünftigen Titel implementieren werde.

„Zu Beginn dieses Jahres nahm das Team von Fortnite Save the World eine Änderung vor, die den Spielern jeden Gegenstand zeigte, den sie in einem bezahlten Lama erhalten würden, bevor sie es öffnen“, heißt es in der Erklärung. „Anfang dieser Woche kündigte das Team von Psyonix eine ähnliche Änderung an, die später in diesem Jahr für bezahlte Kisten in der Rocket League eingeführt werden soll. Künftig verpflichten wir uns bei allen Epic Games-Titeln zu der gleichen Transparenz bei den Käufen von Spielern.“

THQ Nordic verkauft keine Spiele mit Lootboxen

THQ Nordic ist ein weiteres Unternehmen auf der Liste der ESA-Mitglieder, die sich dem Versprechen nicht verpflichtet haben. Auf Twitter gab das Unternehmen jedoch offiziell bekannt, dass es nicht einmal von der ESA um eine solche Verpflichtung gebeten wurde, da es kein einziges Spiel mit einer Beutebox veröffentlicht hat.

„Wir planen nicht, Mechanismen im Casino-Stil in unsere Spiele einzubauen“, fügte das Unternehmen hinzu.

Gute Zeiten für Gamer? Wir finden ja.