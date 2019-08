Bei einer öffentlichen Diskussionsrunde der Federal Trade Commission (FTC) zu Mikrotransaktionen in Videospielen gab die Entertainment Software Association bekannt, dass alle drei Konsolenplattform-Inhaber einer freiwilligen Änderung ihrer Richtlinien in Bezug auf Loot-Boxen zugestimmt haben.

Michael Warnecke von der ESA verteidigte die Praxis zwar im Großen und Ganzen, sagte jedoch, dass künftig alle neuen Spiele oder Spiele-Updates, die Loot-Boxen auf Microsoft-, Nintendo- und Sony-Plattformen hinzufügen, erforderlich sind, um die Seltenheitsraten von Gegenständen offenzulegen.

„Microsoft, Nintendo und Sony haben der ESA eine Verpflichtung zu neuen Plattformrichtlinien in Bezug auf die Verwendung von kostenpflichtigen Beuteboxen in Spielen angekündigt, die für ihre Plattform entwickelt wurden“, sagte Warnecke. „Dies gilt insbesondere für neue Spiele und Spielaktualisierungen, die Funktionen für Beuteboxen hinzufügen, und erfordert die Offenlegung der relativen Seltenheit oder Wahrscheinlichkeiten für den Erhalt zufälliger virtueller Objekte in Spielen, die auf ihren Plattformen verfügbar sind.“