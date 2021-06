Epic Games Store enthüllt zwei kostenlose Spiele für nächste Woche

Epic Games Store

Nach einem Monat kostenloser „Mystery-Spiele“ ist der Epic Games Store offiziell zu seinem kostenlosen Standardspielformat zurückgekehrt. Jetzt wurde enthüllt, welche zwei Spiele nächste Woche kostenlos für die Spieler erhältlich sein werden.

Ab sofort können Spieler zum Epic Games Store gehen, um Overcooked 2 und Hell is Other Demons kostenlos zu erhalten. Beide Titel bleiben bis zum 24. Juni um 8:00 Uhr PT Teil des Dienstes und werden dann durch Sonic Mania und Horizon Chase Turbo ersetzt. Interessierte können sich im Epic Games Store ein Konto erstellen und beide Spiele ihrer Bibliothek hinzufügen.

Overcooked 2 wurde ursprünglich im Jahr 2018 veröffentlicht und ist eine Fortsetzung von Team17s unglaublich beliebtem Multiplayer-Abenteuer Overcooked. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über einen von mehreren Cartoon-Köchen, während sie versuchen, Gerichte zuzubereiten und Kunden in einer Reihe ausgefallener Restaurants zu bedienen. Diese reichen von zierlichen Flößen, die einen Fluss durchqueren, über Minenschächte und sogar fliegende Luftschiffe. Das Spiel ist bei der Veröffentlichung auf positive Kritiken gestoßen und hat bis heute eine große Fangemeinde.

Unterdessen ist Hell is Other Demons ein rasanter Bullet-Hell-Shooter mit Roguelike-Elementen, der die Spieler auffordert, Tausende von Dämonen zu töten, während sie von einem Synthwave-Soundtrack begleitet werden. Das Spiel bietet harte, aber faire Kämpfe mit riesigen Bossen, die es zu töten gilt, während der Arcade-Modus prozedural generierte Schlachten bietet, der sich auf unendliche Wiederspielbarkeit konzentrieren. Es ist definitiv etwas für Spieler, die herausfordernde, aber zufriedenstellende Action genießen wollen.

Was Sonic Mania angeht, wurde das Spiel als Rückkehr zur Form für den Blue Blur angepriesen, als es 2017 in die Regale kam und als treue Hommage an die Tage des SEGA-Maskottchens auf der Genesis fungierte. Der Titel wurde von einem Team ehemaliger Sonic-Fangame-Entwickler und ROM-Hacker erstellt und spielt sich in 12 Levels ab, gefolgt von Sonic, Tails und Knuckles, die versuchen, Doctor Eggman zu besiegen. Mit neuen Levels und neu abgemischten Versionen der originalen Sonic-Bühnen feierten Kritiker das Spiel als Rückruf zu den Wurzeln des Franchises und als eine der besten Iterationen des Franchise seit Jahren.

Schließlich ist Horizon Chase Turbo eine selbsternannte „Hommage an klassische Arcade-Rennfahrer“, die es Spielern ermöglicht, allein oder zusammen mit Freunden im 4-Spieler-Splitscreen auf 148 Strecken zu fahren. Das Spiel hat es geschafft, positive Kritiken zu erhalten, die es als lustige Wiederauferstehung des Arcade-Racer-Genres feierten. Es ist definitiv eine solide Wahl für alle, die nach spaßiger Rennaction suchen.

2020 verschenkte Epic Games schon viele Games im Millionenbereich und dieses Jahr scheint es damit genauso weiterzugehen.