Mit dem Battle Royale Spiel Radical Heights hat Boss Key Productions erst kürzlich den Markt betreten, schon gibt es Ärger.

Boss Key CEO Cliff Bleszinski macht Konkurrent Epic Games auf Twitter öffentlich den Vorwurf, ihm die Mitarbeiter abzuwerben. Offen schreibt er, dass der Markt für Konkurrenz ja gegeben wäre und dass Radical Heights wohl nie sein Potenzial entfalten könne, würde Epic so weiterverfahren.

Gegenwind gibt es allerdings auch. Und zwar von ehemaligen Mitarbeitern. William McCarroll, ehemaliger Online Engineer von Boss Key, macht Bleszinski direkt den Vorwurf, seine Mitarbeiter zu objektifizieren.

„Wir alle hatten unsere eigenen Gründe, Boss Key Productions zu verlassen, um Epic zu joinen. Sich zu benehmen, als wären wir Ressourcen, die gestohlen wurden, tut ein bisschen weh. An erster Stelle sind wir immer noch Menschen.“, so McCarroll.

Verzweifelung bei Boss Key Productions?

Radical Heights, dass in einem so genannten X-TREME Early Access auf Steam launchte, folgt einem desaströsen Misserfolg. LawBreakers scheiterte so kolossal, dass der Entwickler nicht mal mehr die Free To Play Schiene dafür in Betracht ziehen konnte. Selbst dafür hätten die Mittel gefehlt.

Allein das lässt annehmen, dass dicke Luft bei Boss Key Productions herrscht. Auch, dass viele Mitarbeiter das Studio nach so einem Misserfolg verlassen, dürfte eigentlich niemanden überraschen. Dass der CEO nun so offen und ungefiltert den Konflikt sucht, lässt die Mutmaßungen um Schwierigkeiten im Studio nur lauter werden.

Was denkt ihr? Ungeschickt abgelassener Frust oder ernsthafte Probleme im Hause Boss Key?

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!