Entwickler löste das kuriose EA Sports FC 24-“Ballproblem”

Kurios und absurd, so wie manchmal die Ballphysik in EA Sports FC 24 eben ist. Dieses Mal es um ein ziemlich seltsames Phänomen im Spiel, das in den sozialen Medien für reichlich Lacher und Kopfschütteln gesorgt hat. Zurecht!

Es handelt sich um das sogenannte “EA FC-Problem”, bei dem Spieler den Ball plötzlich mit den Händen trugen und ins Netz rannten. Ja, du hast richtig gehört! Wie kam es dazu, und wie reagierte EA darauf?

EA Sports FC 24: Von Fußball zu Handball im selben Spiel

Handball eignet sich tatsächlich großartig zum Aufwärmen für ein Fußballspiel. Doch es ist allgemein bekannt, dass du den Ball mit deinen Füßen und nicht mit deinen Händen spielst. Den Ball fangen darf nur der Tormann, aber auch nicht damit herumlaufen außerhalb des 16ners. In EA Sports FC 24 war die Welt bis vor Kurzem noch "anders". Hier wird die Fußballsimulation nicht zum Glücksspiel, sondern eher zum Frustspiel.

In letzter Zeit wurden Spieler Zeugen eines sonderbaren Fehlers, der als “Wadendribbeln” bezeichnet wird. Anstatt den Ball mit den Füßen zu beherrschen, befestigten die Spieler den Ball scheinbar an ihren Waden. Dies führte dazu, dass der Ball von der gegnerischen Mannschaft nicht mehr erobert werden konnte. Doch das war nur der Anfang. Es ging weiter.

Später traten noch seltsamere Auswirkungen auf. Die Spieler konnten den Ball plötzlich mit den Händen berühren und sogar ins Tor laufen, als ob sie im Handballmodus wären. Dieser Fehler sorgte für Verwirrung und viel Gelächter in der Gaming-Community. Clips von Spielern, die den Ball wie einen Handball in die Tore warfen, überfluteten die sozialen Medien und sorgten für reichlich Unterhaltung.

Was hat EA Sports nun unternommen?

EA Sports nahm die Sache ernst und reagierte schnell auf das kuriose Problem. Ein Titel-Update wurde veröffentlicht, um den “Wadendribbel”-Fehler und die damit verbundene Handball-Aktion zu beheben. Doch wie genau wurde dieses Problem gelöst?

EA entschied sich vorübergehend, den Spielstil “Trickster+” aus den Ultimate Team Player-Gegenständen zu entfernen. Anstelle von “Trickster+” wurde “Trickster” eingeführt, um sicherzustellen, dass der Fehler nicht erneut auftritt. Die Spieler, denen der “Trickster+”-Spielstil zuvor zugeteilt war, sind oft bekannt für ihre spektakulären Fähigkeiten auf dem Spielfeld, darunter Stars wie Neymar und Ronaldinho.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Änderung vorübergehend ist, da EA plant, “Trickster+” in einem zukünftigen Titel-Update wieder zu integrieren, sobald das Problem vollständig behoben ist.

Ob Spieler des FUT-Champions-Modus entschädigt werden, die eventuell ein Spiel wegen diesem “Wadendribbel”-Fehler verloren haben? Bisher hat EA Sports keine offizielle Erklärung dazu abgegeben. Fehler wie dieser können ernsthafte Auswirkungen auf das Spielerlebnis haben. Die Community wartet gespannt auf eine Antwort des Entwicklers.

Grobe Fehler in Videospielen sind keine Seltenheit

In der Welt der Videospiele gibt es eine Vielzahl kurioser Bugs, die oft für schallendes Gelächter oder erstaunte Gesichtsausdrücke sorgen. Viele Bugs führen dazu, dass Charaktere plötzlich schweben oder durch die Spielwelt gleiten, als wären sie Geister. Ein berühmter Bug veränderte die Charaktermodelle in absurde und groteske Formen, was zu unerwarteten und komischen Momenten führte.

Diese kuriosen Bugs sind nicht nur Unterhaltung, sondern erinnern uns daran, dass selbst in den sorgfältig entwickelten Welten der Videospiele das Unerwartete passieren kann.

EA Sports FC ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.