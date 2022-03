Elden Ring: Ein Trick ermöglicht “Pause im Spiel” – So geht’s!

Nach seinem Release erhielt Elden Ring großartige Kritiken. Schnell fand es seinen Weg an die Spitze auf die Liste der besten Spiele. Zwar gab es ein paar Anlaufschwierigkeiten beim Release, doch diese Probleme hat kaum jemanden davon abgehalten in die Welt von Elden Ring einzutauchen. Auch wenn es kleine Diskussionen auslöste! Wo findet man die Pause-Funktion von Elden Ring?

In mehreren Online-Beiträgen wurde Ubisoft und deren „Checklisten“-ähnliches Weltendesign erwähnt. Letzteres entlässt Spieler nämlich fast ohne jegliche Angaben und auch die Weltkarte muss man sich erst „verdienen“. Während die Diskussion über die Herangehensweise die Lager spaltet gibt es eine Sache die beide Seiten verblüfft!

Ein Spieler namens Iron Pineapple hat nun allerdings die Abhilfe für dieses Problem gefunden. Die Möglichkeit des Pausierend funktioniert auf jeder Plattform und ohne irgendeine Art von Mod.

Wie Iron Pineapple betont, müssen Spieler nur zum Pausieren das Inventar öffnen, auf Hilfe klicken und dann die Option „Menüerklärung“ aufrufen.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button

just open "Menu Explanation" while on the inventory screen

this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7

— Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022