Elden Ring: Kart Video aufgetaucht – Racing-Spiel ohne Mods

Falls ihr auch zu den Leuten gehört, die total gerne einen Elden Ring Kart Racer spielen würden, habt ihr vermutlich weiterhin schlechte Karten. Allerdings ist ein Video von eingefleischten Elden Ring Fans aufgetaucht. Die haben einen Weg gefunden, wenigstens einen grundlegenden Eindruck zu vermitteln, wie ein solcher Racer aussehen könnte. Spielende verwandeln sich in Minenfahrzeuge und liefern sich Rennen durch Teile des Zwischenlandes.

Elden Ring: Racer ganz ohne Mods möglich

Das Geheimnis liegt hinter dem Schleier des Imitators. Mithilfe dieses Gegenstandes können sich Elden Ring Spielende in nahezu alles verwandeln, was in der Umgebung so zu finden ist. Egal ob Statue, Stein oder eben ein Minenfahrzeug. Für gewöhnlich kommt der Schleier regelmäßig im Koop zum Einsatz. Man kennt es beispielsweise von den Invasionen, wenn sich Besucher in irgendeinen Gegenstand verwandeln und Spielende anfangen den ganzen Bereich auf den Kopf zu stellen, um dann am Ende doch hinterrücks attackiert zu werden.

Besagter Clip stammt von Reddit Mitglied und Elden Ring Fan bsmiff. Man muss eigentlich schon direkt zum Start des Videos loslachen, vier Minenfahrzeuge, die sich erst auf der Stelle im Kreis drehen, um die Wartezeit auf den letzten Teilnehmenden zu verkürzen. Direkt im Anschluss an die Transformation startet dann eine Art Rennen durch die Mine. Es ist superwitzig, die Verfolgungsjagd zu beobachten. Erst geht es über einen schmalen Steg, den man eigentlich langsam und vorsichtig überqueren würde und danach noch einen Treppenaufgang hinauf, der dann in einem Abgrund endet.

Der Clip alleine wäre auch so schon sehr lustig, allerdings runden die musikalische Untermalung und der Titel Elden Ring Kart die Sache ab. Die Referenz ist klar und bsmiff hatte beim Erstellen vermutlich nur eine einzige Serie im Kopf. Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass die Elden Ring Community, trotz des eigentlich knüppelharten Spielprinzips, ihren Humor und die Suche nach Auflockerung nicht aufgegeben hat.

Das ganze Video könnt ihr euch via Reddit bzw. über unsere Einbindung anschauen:

Elden Ring ist für PC, Playstation 4/5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.