ELDEN RING: Glück braucht der Befleckte!

Glück ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, in The Lands Between zu überleben. Während Können, Statistiken und Strategie einen großen Teil dazu beitragen, in Elden Ring am Leben zu bleiben, ist Glück manchmal der wichtigste Teil. Viele Male sind Spieler gegen Bosse oder sogar andere Spieler im PVP angetreten, als Fortuna eingegriffen hat. Oft hilft dieser Zufall nur einer der beiden Seiten und lässt die andere frustriert zurück.

Crucible Knights sind sehr harte Gegner denen man bis zu 16-mal in The Lands Between begegnen kann. Jeder Kampf kann für einen Spieler zum Trauerspiel werden. Einige dieser Crucible Knights erschweren sogar die Heilung. Die Angriffe der Crucible Knights sind zwar langsam und leicht auszuweichen, treffen aber sehr hart. Einschließlich ihres Angriffs, bei dem ihnen Flügel wachsen, in die Luft fliegen und direkt auf den Spieler stürzen.

Glücklicher Elden Ring-Spieler

Ein Elden Ring Spieler hatte nun wirklich Glück bei einer Begegnung mit einem von ihnen. Ein Benutzer hat auf r/Eldenring gepostet und ein Video hochgeladen, in dem im Siofra-Aquädukt gegen einen Crucible Knight kämpft. Einem Gebiet, in dem es nur sehr wenig Platz gibt, um auszuweichen, ohne von der Kante zu fallen. Der Spieler scheint gut mit dem Feind umzugehen, weicht Angriffen aus und wird mit seinen Treffern nicht zu gierig. wenn der Crucible Knight in die Luft fliegt, bereit, seinen Tauchangriff zu beginnen. Wenn sie das tun, weicht der Spieler durch sie hindurch und der Crucible Knight fällt Tod von der Kante.

In den Kommentaren fanden User den Clip eher lustig, manche sprachen sogar von eigenen Erfahrungen, wo ihnen genau das passiert ist. Andere Benutzer gaben ihre Ratschläge, um diese Kämpfe zu erleichtern. Tatsächlich ist das Parieren von Crucible Knights aufgrund ihrer langsamen Angriffe auch ziemlich einfach.

Obwohl es für diesen Spieler ein Glücksfall war, hebt dies einen wichtigen Aspekt eines jeden Elden Ring-Kampfes hervor. Nämlich die Umgebung, in der der Kampf stattfindet. Viele Spieler, insbesondere im PvP, nutzen die Umgebung zu ihrem Vorteil. Ein erfahrener Spieler kann seine Umgebung gegen seine Feinde ausnutzen, um als Sieger hervorzugehen, daher ist es gut, sich immer seiner Umgebung bewusst zu sein.

Elden Ring ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.