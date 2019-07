Es ist ungefähr zwei Jahrzehnte her, dass Earthworm Jim eine Konsolenversion gesehen hat. Zur Feier seines Jubiläums hat Intellivision Entertainment angekündigt, dass der Regenwurm ein brandneues Spiel für Intellivision Amico erhält.

Die Nachricht kommt über einen Tweet des CEO von Intellivision, Tommy Tallarico, der auch der ursprüngliche Komponist und Sounddesigner für Earthworm Jim 1 & 2 war. Er bestätigte, dass das ursprüngliche Earthworm Jim-Team zusammengekommen ist, um ein brandneues Spiel zu entwickeln.

Das Spiel ist exklusiv für die Intellivision Amico erhältlich, eine neue Konsole, die am 10. Oktober 2020 erscheinen wird.

Das letzte Videospiel des Regenwurms erschien 2010 als HD-Remake des Originals für PS3 und Xbox 360. Abgesehen von davon war der letzte Haupteintrag der Serie Earthworm Jim 3D, das 1999 auf dem N64 und 2000 auf dem PC veröffentlicht wurde und Earthworm Jim: Menace 2 the Galaxy, das 1999 auch auf dem GameBoy Color veröffentlicht wurde.

HERE IT IS! THE BIG NEWS! OVER 20 YEARS IN THE MAKING! EARTHWORM JIM IS BACK! WITH THE ENTIRE ORIGINAL TEAM AND EXCLUSIVELY ON THE INTELLIVISION AMICO!! LIVE CHAT WITH THEM DURING OUR 1ST DESIGN MEETING THIS SATURDAY! PRESS RELEASE: https://t.co/cKRPUcprzH pic.twitter.com/45B4rKOJ9J

— TommyTallarico (@TommyTallarico) May 1, 2019