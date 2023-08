EA teasert das nächste Battlefield-Spiel an

Der nächste Ableger des Franchises befindet sich zurzeit in Entwicklung.

Electronic Arts hat einen ersten Hinweis auf den nächsten Ableger der beliebten Battlefield-Serie geteilt. Die Online-Multiplayer-Shooter-Serie befindet sich derzeit in einer Art Tiefpunkt, da die Verkäufe von Battlefield 2042 weder den Erwartungen des Publishers noch der Community entsprechen.

Battlefield 2042 wurde Ende 2021 veröffentlicht und ist somit fast 2 Jahre alt. Battlefield ist keine jährliche Serie wie Call of Duty, daher ist das nicht ungewöhnlich. Neue Spiele der Serie werden normalerweise alle zwei bis drei Jahre veröffentlicht. Der nächste Ableger wurde im Mai diesen Jahres offiziell von EA-CEO Andrew Wilson bestätigt, aber es wurden noch keine spezifischen Details erwähnt. Wilson sagte damals, dass EA “außergewöhnliches Vertrauen” in den Fortschritt der Entwicklung des neuen Battlefields hat.

Das neueste Update zur Entwicklung des nächsten Battlefields wurde während eines EA-Gewinnaufrufs für das erste Quartal 2024 geteilt. EA sagt, dass das nächste Battlefield eine “Neuinterpretation” der Serie sein wird und dass es ein verbundenes Ökosystem haben wird.

EA says the next #Battlefield will be a "reimagination" as a trully connected ecosystem. Via Q1 2024 Earnings Conference Call.

Während spezifische Details zur Neuinterpretation noch nicht verfügbar sind, gab es einige Leaks bezüglich der Entwicklung des Projekts, die möglicherweise zutreffen könnten. Anfang 2022 behauptete ein Informant, dass der Entwickler DICE zwischen einer modernen oder einer nahen Zukunft für den Titel entschied. Was auch immer das Setting sein mag, es wird anders sein als frühere Battlefields, da es von Grund auf auf einer neuen Engine aufgebaut wird.

Es gibt auch Gerüchte, die das “verbundene Ökosystem” für das nächste Battlefield erklären könnten. Angeblich arbeiten drei Studios am nächsten Battlefield. EA DICE konzentriert sich auf die Kern-Multiplayer-Modi des Spiels, Ripple Effect arbeitet angeblich an einer anderen Multiplayer-Erfahrung, die ein Battle Royale oder Extraction-Erlebnis sein könnte und Ridgeline Games arbeitet an einem narrativen Erlebnis. Das verbundene Ökosystem könnte diese drei verschiedenen Spielprodukte miteinander verbinden, ähnlich wie Call of Duty jährliche Multiplayer-Veröffentlichungen mit seinem Warzone-Battle-Royale verknüpft.

Da derzeit nur wenige Details zum nächsten Battlefield-Spiel verfügbar sind, könnte es gut sein, dass EA sich mit dem Teaser darauf vorbereitet nun in naher Zukunft noch mehr Details zu veröffentlichen. Das Game wird frühestens 2024 erscheinen, aber eine vollständige Ankündigung könnte bald erfolgen.