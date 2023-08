EA FC Mobile: Release-Termin und Coverstar Vinícius Júnior

Was erwartet dich? Alles zu Release, Coverstar und Features.

Du bist ein begeisterter Fußballfan und möchtest jederzeit und überall das Spielgeschehen in die Hand nehmen? Dann haben wir großartige Neuigkeiten für dich! EA Sports hat die Ankündigung gemacht, dass EA Sports FC Mobile bald weltweit veröffentlicht wird, und das mit niemand Geringerem als Vinícius Júnior als “Coverstar”.

Wann erscheint EA Sports FC Mobile? Freue dich auf den 26. September 2023, denn an diesem Tag wird die mobile Version der beliebten Fußball-Simulation von EA Sports offiziell auf dein Smartphone kommen. Diese neueste Ergänzung in der Welt der mobilen Fußballspiele verspricht, dich in ein dynamisches Spielerlebnis einzutauchen, das die Aufregung und Intensität des Fußballs in die Handfläche deiner Hand bringt.

Wer ist der Coverstar? Der talentierte Flügelspieler von Real Madrid, Vinícius Júnior, wird das Gesicht des Spiels sein. Obwohl das Spiel als mobile App kein traditionelles “Cover” hat, wird Vini Jr. zweifellos eine herausragende Rolle in den Menüs und bei der Präsentation des Spiels spielen. In einer Erklärung sagte er:

“Ich freue mich, als Coverstar für EA Sports FC Mobile vorgestellt zu werden und freue mich darauf, diese Begeisterung mit Fans weltweit zu teilen. Fußball ist mehr als nur ein Sport und es ist ein Traum, dazu beizutragen, mehr Menschen zu dieser Feier einzuladen.”

Welche Features bietet EA Sports FC Mobile?

Laut EA wird das Spiel folgende Eigenschaften und Innovationen beinhalten:

Echte Spielerpersönlichkeit: Die herausragenden Spieler der Fußballwelt werden mit authentischer Persönlichkeit zum Leben erweckt. Ihre individuellen Laufstile, Elfmeterhaltungen und Feierlichkeiten werden das Spiel mit einer neuen Ebene der Authentizität bereichern.

Die herausragenden Spieler der Fußballwelt werden mit authentischer Persönlichkeit zum Leben erweckt. Ihre individuellen Laufstile, Elfmeterhaltungen und Feierlichkeiten werden das Spiel mit einer neuen Ebene der Authentizität bereichern. Dynamische Spielgeschwindigkeit: Dieses Spiel bringt eine mobile-first taktile Spielgeschwindigkeit mit sich, die eine intensivere Spielerpersönlichkeit und Attributwirkung auf dem Spielfeld ermöglicht.

Dieses Spiel bringt eine mobile-first taktile Spielgeschwindigkeit mit sich, die eine intensivere Spielerpersönlichkeit und Attributwirkung auf dem Spielfeld ermöglicht. Elite-Schießsystem: Ein überarbeitetes Schießsystem, das es Impact-Spielern ermöglicht, sowohl im Spiel als auch auf dem Spielfeld eine herausragende Leistung zu zeigen. Deine schlauen Schussentscheidungen innerhalb und außerhalb des Strafraums sowie bei Flanken und Volleyschüssen werden belohnt. Du wirst die Kontrolle über deine Lieblingsangreifer übernehmen und dein Team zum Sieg führen können.

Ein überarbeitetes Schießsystem, das es Impact-Spielern ermöglicht, sowohl im Spiel als auch auf dem Spielfeld eine herausragende Leistung zu zeigen. Deine schlauen Schussentscheidungen innerhalb und außerhalb des Strafraums sowie bei Flanken und Volleyschüssen werden belohnt. Du wirst die Kontrolle über deine Lieblingsangreifer übernehmen und dein Team zum Sieg führen können. Aufprallkontrolle, Power Shot, Knock-On-Dribble und Harter Tackling: Diese Funktionen werden dich noch tiefer ins Spiel eintauchen lassen, indem sie das Spielerlebnis realistischer und dynamischer gestalten.

Ab dem 24. August kündigte EA Sports wöchentliche “Feature Deep Dives” an, um die neuen Funktionen der Community zu enthüllen.

Die Veröffentlichung von EA Sports FC Mobile mit Vinícius Júnior als Coverstar verspricht also eine packende Spielerfahrung, die du überallhin mitnehmen kannst. Halte deine Smartphones bereit und markiere den 26. September 2023 in deinem Kalender, denn das ist der Tag, an dem du das Spiel auf deinem mobilen Gerät erleben kannst.