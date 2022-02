Dying Light 2: Stay Human – Techland präsentiert Statistiken nach Release

Dying Light 2: Stay Human wurde letzten Freitag veröffentlicht. Die auf Metacritic und OpenCritic gelisteten Medien haben sich über den neuesten postapokalyptischen Open-World-Titel von Techland geäußert und das Spiel auf jeder getesteten Plattform mit einer sehr hohen Punktzahl von über 77 bewertet.

Im Detail bekam der Titel von Techland 79/100 am PC, 79/100 auf Xbox Series X/S, 77/100 auf PS5 bei Metacritic und 77/100 auf Opencritic). In unserem Review zu Dying Light 2: Stay Human (PS5-Version) bekam der Titel eine 8/10 spendiert. Unser Redakteur Sinan sagte dazu: “Das Gameplay, die Grafik und insbesondere das Audio haben diesen Score klar verdient.”

Einen aktuellen Meinungs-Trailer (Presse-Trailer) hat Techland für das erste große Feedback zum Spiel zusammengestellt:

Wichtiger als Presse-Meinungen sind natürlich die Stimmen der Community. Während des ersten Wochenendes hat Dying Light 2: Stay Human mehr als 25.000 Bewertungen auf Steam erhalten, davon sind 81% positiv ausgefallen. Außerdem liegt Dying Light 2 mit 272.586 aktiven Spielern auf Platz 23 der “All-Time Peak, Most Playable” Liste auf Steam.

Während der Launch-Woche verzeichnete Techland in der Spitze 512.000 Concurrent Viewers, die sich Dying Light 2: Stay Human auf Twitch und Youtube (laut Streamhatchet.com) ansahen. Auf allen Plattformen sahen sich die Leute in diesen Tagen 18.333.000 Stunden lang Dying Light 2-Inhalte an, so Techland!

Um den erfolgreichen Start zu feiern, hat der polnische Entwickler einen weiteren Wettbewerb für die Dying Light 2-Fans vorbereitet. Der Preis ist ein leistungsstarker, angepasster PC (RTX 3090 FE + i9-12900k), der von den wahren Meistern des PC-Gaming – Nate Gentile – zusammengestellt wurde.

Having fun in The City so far? Well, this is your time to show us what you've got! Post your most spectacular clip from Dying Light 2 Stay Human by Feb 19h, 5:00 PM CET for a chance to win some DOPE prizes!

Remember to post with the hashtags #DyingLight2 and #DL2Contest pic.twitter.com/08sAtoDgh4

