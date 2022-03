Dying Light 2: Stay Human bekommt neue Parkour-Herausforderungen

Seit gestern gibt es in Dying Light 2: Stay Human die neue Parkour-Herausforderung “Flying Scorpion in The City”. Sie fordert alle Pilger heraus, ihre Parkour-Fähigkeiten im Central Loop unter Beweis zu stellen. Habt ihr den Test bestanden? Perfekt! Ab diesem Donnerstag erscheinen weitere Herausforderungen im Spiel für euch.

Ab Donnerstag, den 17. März, könnt ihr euch vier neuen, aufregenden Prüfungen stellen, die Techland speziell für alle Pilger da draußen vorbereitet hat. Das Video dazu findet ihr weiter unten.

4 neue Prüfungen für Dying Light 2

Suspension of Disbelief – Diese Herausforderung stellt eure Fähigkeiten bei Wandläufen im Herzen des Central Loop auf die Probe. Grakour – Bei dieser Herausforderung in Old Villedor werden alle eure grundlegenden Fähigkeiten geprüft. Wer Fehler macht, kann sich von der Goldmedaille verabschieden! Stroll on the river – Bereit, nass zu werden? My Whole World is a Glider – Flieg, Pilgrim… Fliege hoch über die verseuchten Gebiete und versuche, nicht hinein zu fallen.

Aber das ist noch nicht alles.

Entwickler präsentieren selbst die Herausforderungen

Techland stellt auch die neue Serie “At The Fish Eye” vor, die sich auf die Zeit nach der Veröffentlichung von Dying Light 2: Stay Human, dem Leben der Entwickler und die Ereignisse direkt aus The City konzentriert. In der ersten Folge treten mehrere Techland-Entwickler in vier Herausforderungen gegeneinander an, um einen Preis und den Titel des ersten “Techland-Nightrunners” zu gewinnen.

Dying Light 2 ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC verfügbar. Erst vor wenigen Tagen erschien Patch 1.2 für das Spiel.