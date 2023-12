Dreamcast: Umfangreiches Shenmue Fangame erschienen!

Die Dreamcast wird die am längsten lebende Konsole der Welt genannt. Kein Wunder, schließlich erscheinen heute noch neue Titel dafür. So ist jetzt, 24 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Shenmue Titels ein Kapitel erschienen, welcher die Vorgänger der Story erzählt und von talentierten Händen der Fans kreiert worden ist. Der Titel Shenmue: Dreams of Saturn ist ab sofort auf einer Fanseite für PC erhältlich.

Shenmue

Mit Shenmue, welches im Jahr 1999 nicht nur als das in der Entwicklung teuerste Videospiel, sondern auch als einer der ersten bahnbrechenden Open World Titel galt. Schließlich hatte der Titel eine kleine Vorstadt zum Erkunden zu bieten. Darin befanden sich zahlreiche Bewohner, welche allesamt unterschiedliche Gesichter und Stimmen gehabt haben. Ebenso gingen diese Bewohner, wie im echten Leben, allesamt eigenen Arbeiten und Beschäftigungen nach. Das sind Umstände, welche noch nicht einmal heute (fast 25 Jahre später) in den meisten Videospielen immer noch keine Selbstverständlichkeiten ist. Ebenso hatte das Abenteuer schon Tageszeit- und Wetterwechsel designt bekommen.

Simple aber effektive Story

Die Story der Saga lässt ist schnell erzählt. Die Reihe handelt von einem Teenager namens Ryu, welcher den Tod seines Vaters rächen will. Dabei muss er sich in einer lebendigen Welt zurechtfinden, wie man sie damals als Spieler nie zuvor erlebt hatte. Die damals einzigartigen Erkundungsmöglichkeiten wurden später in anderen Spielen wie GTA III und dessen Nachfolgern, der Yakuza Serie und Deadly Premonition weitergeführt.

Ein neues Kapitel

Der neue Shenmue Titel heißt Dreams of Saturn und beinhaltet ein sattes 15 Stunden Abenteuer. Die Story findet vor dem ersten Shenmue Titel statt. Der Titel wurde in Unity Engine programmiert. Es scheint zum großen Teil aus der ersten Person Perspektive gespielt zu werden, während die in Shenmue berühmten Quick Time Events aus der dritten Person Perspektive erlebt werden können. Natürlich dürfen Spielhallen mit Spielhallenautomaten nicht fehlen. So kommen darin Spielautomaten vor, welche Ecco The Dolphin oder Sonic thematisieren. Ebenso gibt es neue Chobu Chan Maskottchen zu entdecken, sowie brandneue Kapselfiguren zum sammeln!

FIRST LOOK! A NEW first person #Shenmue journey from George Kitchen! Coming December 15th 🎄 Set at Xmas this is a short Shenmue adventure which has: ✅New Mini-Games

✅New Capsules

✅Chobu Chan + MORE! It perfectly captures the Shenmue spirit! Teaser below 👇 pic.twitter.com/rpI20GKPVF — Shenmue Dojo 🐉 (@Shenmue_Dojo) October 27, 2023

Shenmue Dreams Of Saturn Is out NOW 🎅🎄 ✅QTES

✅Fights

✅Mini Games

✅Capsule toys

✅Explore Dobuita

✅Fully voiced NPCS

✅A new Shenmue story The entire Community Love it Download here 👇https://t.co/3ClPTVSsfb pic.twitter.com/I50XAfapKG — Shenmue Dojo 🐉 (@Shenmue_Dojo) December 21, 2023

Und wo bleibt Shenmue IV?

Ursprünglich hätte die Shenmue Reihe eine Saga werden sollen. Der zweite Teil von Shenmue folgte 2001 und hat nicht enttäuscht. Ab dann wurde es still um die Reihe, dessen Story kein Ende hatte. Erst Shenmue III gab den Fans wieder Hoffnung. Es erschien erst 2019 und wurde teilweise durch Kickstarter der Fans finanziert. Leider findet Ryu’s Rache Story auch hier keinen Abschluss. Eine weitere Fortsetzung sieht momentan, so wie nach Shenmue II abermals unwahrscheinlich aus. Glücklicherweise gibt es treue Fans, die nicht aufgeben. George Kitchen ist so treu, dass sie einen eigenen Teil programmiert hat.

So bleibt der positive Glaube aufrecht, dass wenn Shenmue Schöpfer Yu Suzuki sein Werk niemals vollenden wird, die epische Story in den Händen der Fans irgendwann einen würdigen Abschluss finden kann.

Quellen: twitter.com via Shenmue_Dojo, twitter.com via Shenmue_Dojo