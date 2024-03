Dragon’s Dogma 2 wird auf Steam zerrissen

Das lang ersehnte Dragon’s Dogma 2 wurde heute veröffentlicht. Die Spieler kritisierten das Spiel auf Steam aufgrund seiner großen Probleme und äußerten überwiegend negative Resonanz. Obwohl die Begeisterung für den Titel groß war, als es mit seinem Charakterersteller auf den Markt kam, sind die ersten Eindrücke des vollständigen Spiels von Leistungsproblemen auf allen drei Plattformen geprägt. Die Frameraten brechen in Städten teilweise dramatisch ein, da die CPUs durch die große Anzahl von NPCs belastet werden.

Der Release hat jedoch gezeigt, dass das Spiel einige Features (oder deren Fehlen) aufweist, von denen die Spieler gehofft hatten, dass Capcom sie in seinem neuesten Titel vermeiden würde. Obwohl es sich bei Dragon’s Dogma 2 um ein erstklassiges Einzelspielerspiel handelt, wurde es mit Mikrotransaktionen und Währungspaketen eingeführt, über die viele Fans nicht allzu glücklich sind.

Dragon’s Dogma 2 hat eine negative Gesamtbewertung auf Steam

Obwohl das Spiel auf Steam anfangs überwiegend negative Bewertungen erhielt, hat sich die Bewertung von Dragon’s Dogma 2 zeitweise in Richtung “gemischt” entwickelt. Drei Hauptfaktoren erklären, warum die Leute das Spiel negativ bewertet haben: schlechte Leistung, Mikrotransaktionen und das Fehlen eines ordentlichen Speichersystems. Die Spieler können in Dragon’s Dogma 2 nur einen Charakter speichern und haben keine Möglichkeit, diesen zu löschen. Es ist nicht möglich, mehr als ein Spiel pro Charakter zu speichern.

Dragon’s Dogma 2 hat derzeit mehr als 150.000 aktive Spieler auf Steam. Die steigenden Bewertungen zeigen, dass die Community das eigentliche Spielerlebnis eher positiv bewertet. Die Mikrotransaktionen bieten eine Währung, die im Spiel leicht verdient werden kann und Dienstleistungen, die die Spieler als Questbelohnungen erhalten können. Um einen neuen Charakter zu erstellen, müssen Spieler ihre physischen und Cloud-Speicherstände manuell löschen, ihre Internetverbindung vorübergehend deaktivieren und dann einen neuen Speicherstand anlegen. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, die schlechte Leistung von Dragon’s Dogma 2 zu umgehen.

Obwohl einige Spieler erwägen, NPCs in Dragon’s Dogma 2 zu töten, um die Framerate zu verbessern, sollte Capcom nach dem Launch Priorität auf Leistungsverbesserungen für den Support legen. Selbst High-End-Hardware hat in stärker bevölkerten Gebieten Schwierigkeiten mit den CPU-Anforderungen. Dragon’s Dogma 2 hat viele Möglichkeiten, in den kommenden Jahren zu wachsen und sich zu verbessern. Besonders das Berufungs-Feature bietet großes Potenzial. Allerdings deuten die Beschwerden der Spieler darauf hin, dass das Spiel zuerst einige Probleme angehen muss.

Worum geht es im Spiel?

Dragon’s Dogma 2 ist ein kommendes Action-Rollenspiel, das von Capcom entwickelt und veröffentlicht wird. Es ist die Fortsetzung von Dragon’s Dogma (2012) und soll am 22. März 2024 für die PlayStation 5, Windows und die Xbox Series X/S erscheinen. Das Spiel bietet eine offene Fantasy-Welt, in der der Spieler einen erstellten Helden steuert, der einen Drachen besiegen und den Thron für sich beanspruchen soll. Das Spiel hat ein dynamisches Kampfsystem, das es dem Spieler erlaubt, verschiedene Waffen, Magie und Fähigkeiten zu nutzen, sowie Vasallen, die ihm im Kampf helfen.