Dragon’s Dogma 2 mit zeitlich begrenzten Quests

Dragon’s Dogma 2 wird das Vorbild des ersten Spiels aufgreifen und einige Nebenquests zeitlich begrenzen. Dieses Feature war in der Vergangenheit üblich und könnte dazu führen, dass einige Spieler mehrere Durchläufe des Spiels machen, um die meisten oder alle Quests zu erleben.

Am 22. März wird das lang erwartete RPG von Capcom veröffentlicht: die Fortsetzung von Dragon’s Dogma aus dem Jahr 2012. Es hat sich bereits als ernsthaftere und vielleicht immersivere Erfahrung als viele andere Spiele des Genres etabliert. Die Fantasiewelt wird von über tausend Charakteren bevölkert. Ähnlich wie in Skyrim und anderen realistischen Rollenspielen bleiben die NSCs in Dragon’s Dogma 2 tot, wenn ihnen etwas Unerwünschtes zustößt. Die Tatsache, dass der Tod endgültig ist, lässt paradoxerweise die Welt lebendiger wirken. Einige Spieler werden sich dabei ertappen, wie sie um die Sicherheit ihrer Lieblings-NSCs kämpfen.

Um die Spielwelt noch authentischer zu gestalten, wird es in Dragon’s Dogma 2 einen Tag-Nacht-Zyklus geben, ähnlich wie im Vorgänger. Auch in der Fortsetzung werden bestimmte Quests durch den Lauf der Zeit beeinflusst. Eine Warnung im Spiel weist die Spieler darauf hin, dass es zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen kann, wenn sie sich zu viel Zeit lassen, um bestimmte Quests abzuschließen. Im Gegensatz zum ersten Spiel sind diese speziellen Quests jedoch mit einem Sanduhr-Symbol gekennzeichnet, um auf ihren zeitlich begrenzten Status hinzuweisen.

Einige Dragon’s-Dogma-2-Quests werden durch den Lauf der Zeit beeinträchtigt

Ein anderer Reddit-Benutzer, Direct_Hurry7264, klärte auf, dass einige NPCs in Dragon’s Dogma 2 diese speziellen Quests vergeben. Sie kommen unaufgefordert auf den Spieler zu und verlangen, dass er alles stehen und liegen lässt, um die Mission rechtzeitig zu erfüllen. Wenn der Spieler dies nicht tut, kann dies zum vorzeitigen Tod des Charakters führen, was wie bereits erwähnt dauerhaft ist, oder zu einer anderen möglicherweise negativen Konsequenz.

Es ist unklar, ob man diese zeitabhängigen Quests annehmen muss oder ob sie mit einer Sanduhr angezeigt werden, um den Spielern eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Im Spiel wird jedoch gewarnt, dass “die Annahme mehrerer Quests auf einmal mit einem Risiko verbunden ist”, was bedeutet, dass es eine Wahlmöglichkeit geben wird. Es ist auch wahrscheinlich, dass der Wortlaut der Quests einen Hinweis darauf gibt, dass sie rechtzeitig abgeschlossen werden müssen. Obwohl die Hauptgeschichte von Dragon’s Dogma 2 etwa 40 Stunden dauert, muss man nicht die gesamte Zeit damit verbringen, mit einem Tagebuch voller unerledigter Quests herumzulaufen. Spieler, die gerne jede Nebenquest erledigen, die ihnen über den Weg läuft, werden durch diese zeitlich begrenzten Missionen ausgebremst.

Worum geht es im Spiel?

Dragon’s Dogma 2 ist ein kommendes Action-Rollenspiel, das von Capcom entwickelt und veröffentlicht wird. Es ist die Fortsetzung von Dragon’s Dogma (2012) und soll am 22. März 2024 für die PlayStation 5, Windows und die Xbox Series X/S erscheinen. Das Spiel bietet eine offene Fantasy-Welt, in der der Spieler einen erstellten Helden steuert, der einen Drachen besiegen und den Thron für sich beanspruchen soll. Das Spiel hat ein dynamisches Kampfsystem, das es dem Spieler erlaubt, verschiedene Waffen, Magie und Fähigkeiten zu nutzen, sowie Vasallen, die ihm im Kampf helfen.