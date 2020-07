Dragon Age 4 wird kommen

BioWare deutet seit 2018 auf einen neuen Teil der Dragon Age-Reihe hin. Bei den Game Awards zeigten sie einen Semi-Teaser-Trailer, bei dem viele meinen es handle sich um Dragon Age 4. Seitdem gibt es jedoch kaum neue Informationen. Aber ein leitender Produzent bei BioWare hat versichert, dass sich das nächste Dragon Age noch in der Entwicklung befindet.

Mark Darrah, ein ausführender Produzent bei BioWare, ging zu Twitter, um die Befürchtungen der Fans zu zerstreuen, dass Dragon Age 4 in den Hintergrund gedrängt worden war – oder noch schlimmer. „Keine Sorge“, sagt Darrah. „Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung, aber da das Entwicklungsteam von zu Hause aus arbeitet, dauert es nur ein bisschen länger, bis es fertig ist.“

Hier sein Post auf Twitter:

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn’t been a lot of that lately…

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) July 22, 2020