Share on Facebook

Dr. Mario ist zurück, um die Welt der Viren in dem mobilen Titel Dr. Mario World zu befreien. Das Spiel ist jetzt auf allen kompatiblen Mobilgeräten erhältlich und wir bekommen jetzt eine Vorstellung davon, wie viele Leute in der 3-Gewinnt-Serie mitmachen. Es wurden zwar ziemlich viele Downloads heruntergeladen, aber es scheint, dass die Leute nicht so eifrig sind, Geld für den Arztbesuch auszugeben.

Von Sensor Tower berichtet, haben wir eine vollständige Übersicht aller Nicht-Pokémon-Handytitel, die Nintendo bisher veröffentlicht hat. Dr. Mario World hat in Bezug auf Downloads mit 2 Millionen Downloads bereits einiges errreicht. Dies ist zwar die zweitletzte, aber immer noch eine beeindruckende Zahl, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Dr. Mario-Spiele schon lange nicht mehr gespielt wurden. Bei Super Mario, Fire Emblem und Animal Crossing handelt es sich – ohne vieler Worte – um wertvollere Marken von BigN.

Weniger gut ist jedoch, dass es nur 100.000 US-Dollar Umsatz gebracht hat, was es zu der niedrigsten 72-Stunden-Einspielung aller Titel macht. Sogar Dragalia Lost liegt mit 300.000 US-Dollar Umsatz davor, obwohl dieses Spiel eine neue IP ist und weniger als ein Viertel der gesamten Downloads erhalten hat in den ersten 3 Tagen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich das Geschäft für Dr. Mario World beleben wird oder nicht, zumal der Mobilfunkmarkt eine rasante Angelegenheit ist. Derzeit ist das Spiel auf allen kompatiblen iOS- und Android-Geräten verfügbar.