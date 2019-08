Tyler „Ninja“ Blevins bekam viel Aufmerksamkeit, als er Anfang dieses Monats seinen Wechsel von Twitch zu Mixer ankündigte, einschließlich des konkurrierenden Streamers Herschel „Dr. Disrespect“ Beahm, der die Entscheidung als „schlechten Zug“ für den beliebten Streamer bezeichnete. Dr. Disrespect brachte seine Ansichten am 14. August in einem Stream zum Ausdruck und war sichtlich aufgeregt, als er den Deal kritisierte, den Ninja bekam, weil er Twitch für Mixer, Microsofts Streaming-Site, verlassen hatte.

Dr. Disrespect ist nicht dafür bekannt, seine Meinung für sich zu behalten und stattdessen eine Persönlichkeit zu kultivieren, die zwischen ausgesprochen und geradezu unhöflich schwankt. Während er zuvor die Grenze überschritten hat und wegen des Verstoßes gegen Twitchs Regeln (und möglicherweise Kaliforniens Datenschutzgesetze) beim Filmen in einem besetzten öffentlichen Badezimmer verboten wurde, ist er selbst in seinen regulären Streams für emotionale, explosive Ausbrüche bekannt. In der Vergangenheit ist er in expliziten Tiraden auf Apex Legends und PUBG losgegangen.

Dr. Disrespect: Schlechter Schachzug von Ninja

Die Kritik, die er an Ninja bezüglich seines Wechsels zu Mixer äußerte, könnte im Vergleich dazu trotz der sichtbaren Unruhe von Dr. Disrespect als zahm angesehen werden. Während des Streamings fing er an, über Ninjas Entscheidung zu sprechen, Twitch zu verlassen, indem er es „einen schlechten Schachzug“ nannte und sagte, dass es ihn, laut Dexerto, überraschte. Er behauptet zu wissen, wie viel Mixer Ninja bezahlt hat, um sich der Plattform anzuschließen, und sagt, dass es nicht genug war, liefert aber keinen Beweis dafür, dass er tatsächlich irgendwelche spezifischen Kenntnisse über den Deal hat.

Er kritisiert Mixer auch direkt und sagte: „niemand schaut Mixer an.“

Twitch hat die meisten Zuseher

Obwohl er kürzlich sagte, dass er es nicht ablehnen würde, Twitch für eine andere Plattform zu verlassen, sagte er auch, dass dies im Moment die beste Plattform für Streamer sei, da die Zuschauerzahl größer sei und das Potenzial für Sponsoring weitaus höher als bei anderen Plattformen. Er weist auch darauf hin, dass der beliebteste Stream auf Mixer nach Ninja tatsächlich ein „Radiosender ist, der wie zweitausend Aufrufe aussieht“. Tatsächlich sind einige der Top-Streams auf Mixer 24/7 Musik-Streams und nur wenige Spiel-Streams auf der Website lassen regelmäßig sogar 1.000 Aufrufe zu.

Damit liegt der Streamer nicht im Unrecht. Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr sinkt die Zuschauerzahl von TWITCH, doch die Nummer 1 ist nicht in Gefahr!

Es stimmt zwar, dass Mixer das Publikum von Twitch nicht hat, aber der Mangel an großen Streamern könnte sich für Ninja auszahlen, da er derzeit keine Konkurrenz als bester Streamer der Microsoft-Plattform hat. Seine Ankunft scheint die allgemeine Dynamik der Site nicht wesentlich verändert zu haben, aber es hat Mixer vorübergehend an die Spitze von Apples App Store gebracht und viele Zuschauer auf seinen Kanal gebracht. Ob Dr. Disrespect in Bezug auf Ninjas Ertragspotenzial auf Mixer Recht hat, scheint fast irrelevant. Mit dem Geld, das er bereits durch Sponsoring und Abonnements verdient hat, könnte Ninja wahrscheinlich heute aufhören zu streamen und für den Rest seines Lebens bequem leben.